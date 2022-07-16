Как определить лучшие дни для сбора урожая и заготовок с 17 июля по 31 августа 2022 года в соответствии с лунным календарем
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Как определить лучшие дни для сбора урожая и заготовок с 17 июля по 31 августа 2022 года в соответствии с лунным календарем

Как определить лучшие дни для сбора урожая и заготовок с 17 июля по 31 августа 2022 года в соответствии с лунным календарем

Вторая половина июля и весь август — жаркая пора для дачников и огородников. Настало время сбора урожая и заготовок на зиму, которое хочется провести максимально эффективно. Старый проверенный способ, которым пользовались многие поколения наших предков, — следование лунному календарю. Он поможет определить наиболее благоприятные дни для сбора урожая разных культур и консервации.

Лунный календарь на период с 17 по 31 июля 2022 года для сбора урожая и заготовок


С середины июля многие садовые и овощные культуры радуют нас своими плодами. Для того чтобы обеспечить хороший сбор и сохранение урожая, важно не только придерживаться советов лунного календаря, учитывая благоприятные и неблагоприятные дни, но и ориентироваться по погоде. Некоторые культуры не терпят дождливых дней, которые мы выбираем для сбора урожая, а иным, наоборот, не подходят жаркие душные дни.

Важно также выбирать время для сбора урожая. Преимущественно этим следует заниматься рано утром, до того, как солнышко начало подниматься в зенит и хорошо припекать, или вечером, после того, как оно начало опускаться к горизонту.

Перед сбором урожая следует заранее проверить всю тару для его хранения, подготовить место, где будут находиться собранные овощи или фрукты для просушки или хранения перед консервацией.

Чтобы определить лучшие дни для сбора тех или иных культур и их заготовок на зиму, пользуйтесь таблицей лунного календаря на период с 17 по 30 июля 2022 года.

Лунный календарь на период с 1 по 31 августа 2022 года для сбора урожая и заготовок


Август — самая жаркая пора, хотя к концу месяца во многих регионах нашей страны уже возможны затяжные дожди. Поэтому в последний месяц лета особенно важно учитывать не только рекомендации лунного календаря, но и погоду. Например, лук, который традиционно собирают в середине августа, не терпит дождливых дней. Если сбор урожая проводить в сырую погоду, все собранное может вскоре сгнить.

В августе прибавляется работа в саду. Помимо сбора урожая, плодовые деревья требуют дополнительного ухода, который также следует проводить в соответствии с советами лунного календаря. На молодых деревьях необходимо провести обрезку ветвей и прищипку побегов. Если выдался хороший урожай, под ветки деревьев необходимо поставить деревянные подпорки.


Важно соблюдать сроки сбора плодов с учетом их хранения. Например, яблоки летних сортов собирают за несколько дней до их полного созревания, чтобы увеличить длительность хранения.

Благоприятные и неблагоприятные дни для любых работ определяют по специальной таблице лунного календаря на август 2022 года.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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