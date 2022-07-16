Косачев напомнил, какой должна была стать Украина

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил читателям своего Telegram-канала о том, какой должна была стать новая Украина согласно принятой Верховным Советом 16 июля 1990 года Декларации о государственном суверенитете.

Из документа следует, что Украинская ССР …«гарантирует всем национальностям, проживающим на территории Республики, право их свободного национально-культурного развития», а также «торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках …», пишет сенатор.

Именно такой Украину признала в ноябре того же года РСФСР, а после распада СССР — и Российская Федерация, говорится в публикации. «На таких условиях мы поддержали украинскую государственность изначально, и продолжали помогать Украине сохранять ее территориальную целостность вплоть до госпереворота в 2014-м. И если Украина не развалилась на части еще задолго до того, в этом российской заслуги значительно больше, чем собственно украинской», — подчеркивает Косачев.

Путь, проделанный Киевом за 32 года с момента провозглашения суверенитета, «чудовищен в своей бессмысленности и в своей деструктивности», поэтому авторы Декларации «полагаю, должны либо покрываться холодным потом, либо переворачиваться в своих гробах», — говорится в публикации сенатора.