Кто имеет право на выплату для покупки жилья

Подобрать программу поддержки от государства могут не только правоохранители

Право на единовременную социальную выплату для покупки или строительства жилья появилось не только у действующих сотрудников МВД, но и у уволенных. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 7 июля. Кто еще получает подобную социальную помощь в рамках федеральных программ, разбиралась «Парламентская газета».

Правоохранители

Адвокат, заслуженный юрист России Валерий Чесных рассказал «Парламентской газете», что иногда комиссия ведомства решает, что сотрудник не подходит по параметрам для того, чтобы поставить его на учет в качестве нуждающегося в социальной выплате, а сотрудник с этим не согласен. В таком случае решение своего начальства можно оспорить в суде. Судебная практика демонстрирует много положительных решений по таким делам.

Молодым семьям

Для молодых семей разработана специальная программа. Она федеральная, но реализуется на условиях софинансирования, поэтому на уровне региона устанавливаются разные особенности — нормативы стоимости жилья, порядок предоставления выплаты.

Семьи без детей могут получить 30 процентов, с детьми или с одним родителем — 35 процентов от расчетной стоимости жилья. Установлена норма площади:

ВАЖНО! Между постановкой на учет и выдачей сертификата может пройти не один год, поэтому рекомендуется вставать на учет как можно раньше. За время ожидания возраст молодой семьи может превысить отметку 35 лет и продолжить участие в программе они не смогут.

- для семей из двух человек — не менее 42 кв. метров;

- для семей из трех и более человек — по 18 кв. метров на каждого. Например, если в семье двое родителей и двое детей, то расчетная площадь будет составлять 72 кв. метра.

Муниципалитет определяет стоимость 1 кв. метра жилой площади, но она не может быть меньше рыночной стоимости, устанавливаемой Минстроем России для каждого региона.

Процедура участия молодой семьи в программе делится на два этапа:

- собрать пакет документов и встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- дождаться очереди, получить сертификат на использование субсидии и использовать его в течение 7 месяцев после получения.

Сельчанам

Для стимулирования покупки недвижимости в сельской местности есть три социальные программы.

Одна призвана помочь сельским учителям.

Педагоги, согласившиеся работать в сельской школе, могут получить 1 000 000 рублей (2 000 000 рублей на Дальнем востоке).

Для получения помощи есть несколько условий:

- в населенном пункте должно жить не более 50 тысяч человек;

- проработать в сельской местности необходимо не менее пяти лет;

- трудовая нагрузка должна быть не менее 18 часов в неделю.

Все доступные вакансии в таких школах регионы публикуют на специальном портале. С помощью данного сервиса также можно подать заявку на участие в конкурсе на занятие конкретной вакансии.

Победитель конкурса заключает два договора - с образовательной организацией и с государством.





Второй вид выплат — для всех, существует в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Позволяет получить социальную выплату в размере не более 70 процентов от стоимости строительства (приобретения) жилья. Тут главное условие — жить в сельской местности и работать по трудовому договору или заниматься предпринимательской деятельностью.

Чтобы сохранить право на использование социальной выплаты при расторжении трудового договора (прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности) раньше пяти лет, необходимо:

- в течение шести месяцев заключить трудовой договор с другим работодателем;

- организовать иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, социальной сфере или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность.

ВАЖНО! На выделенные деньги можно не только купить или построить новое жилье, но и реконструировать старое — пристроить к имеющемуся, расширить дом, вложить в долевое строительство.

Поскольку эта программа финансируется совместно федеральным и региональным бюджетами, то на региональном уровне определяются многие нюансы, например расчетная стоимость жилья.

Третья сельская программа адресована медикам. Молодым врачам при переезде в сельскую местность государство дает от 500 000 до 2 000 000 рублей. Их можно использовать на покупку жилья, но не только.

Конкретные суммы варьируются в зависимости от должности и конкретной местности. На максимальную сумму могут рассчитывать врачи на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Главное условие — контракт на пять лет.

Многодетным

Выплата для многодетных семей не более 450 000 рублей не на покупку жилья, но поможет выплатить ранее взятую ипотеку. Ее могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения.

Есть условие — кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Деньги направляются на погашение основного долга по кредиту и на погашение процентов, если основной долг меньше 450 тысяч рублей.