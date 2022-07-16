Кто родился 16 июля
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Кто родился 16 июля

Кто родился 16 июля

Роман Валерьевич Любарский (42 года)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, член фракции «Единая Россия».

В 2002 году окончил Нижегородский государственный педагогический университет по специальности «Педагогика», профиль «Психология».

С 2016 по 2018 год занимал пост министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Имеет Почетную грамоту Президента Российской Федерации.

В этот день также родились:

Наталья Венедиктовна Лисовская (60 лет)

Советская легкоатлетка — толкательница ядра, заслуженный мастер спорта СССР.

Выступая за сборную СССР, завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Трижды била мировой рекорд — в 1984 году и два раза в 1987 году. Лисовская — обладательница одного из самых старых мировых рекордов в истории легкой атлетики.

Замужем за известным в прошлом легкоатлетом Юрием Седых. Они — единственная семейная пара, обладающая двумя из семи самых старых рекордов в истории легкой атлетики.

Григорий Викторович Лепс (60 лет)

Российский певец и композитор, народный артист РФ. Настоящая фамилия — Лепсверидзе.

В начале 1990-х исполнял романсы в ресторане при сочинском отеле «Жемчужина», в 30 лет перебрался в Москву, где в 1995 году выпустил свой первый альбом, одна из песен с которого — «Натали» — быстро приобрела популярность.

В 1998 году артист получил приглашение от Аллы Пугачевой спеть в «Олимпийском». Первый большой концерт Лепса состоялся в 2001 году в ГЦКЗ «Россия».

Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и других.

Алла Юрьевна Манилова (65 лет)

Россий­ский государственный деятель, журналист.

Окончила с отличием факультет журналистики Ленинградского государственного университета. С 1980 по 1993 год занимала руководящие должности в газетах «Светлана» и «Ленинградская правда», в 1994 году была назначена генеральным директором — главным редактором газеты «Невское время».

В период с 2003 по 2008 год являлась председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, а с 2008 по 2011 год — вице-губернатором Санкт- Петербурга,

С 2012 года занимает пост заместителя министра культуры Российской Федерации. Координирует и контролирует деятельность Департамента музеев и внешних связей, Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества.

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По материалам: pnp.ru

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