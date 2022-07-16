Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного поселка

Вадим Карасев

Курский губернатор Старовойт: при обстреле ВСУ Теткино зафиксировано более 20 «прилетов»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что более 20 «прилётов» зафиксировано во время утреннего минометного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Теткино. Подробности инцидента глава региона раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, среди жителей населенного пункта пострадавших нет, есть незначительные повреждения нескольких домов. Власти региона окажут из владельцам всю необходимую помощь, пообещал Старовойт.

Утром в субботу, 16 июля, Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области, были зафиксированы возгорания.

Накануне Старовойт сообщил, что минометному обстрелу со стороны Украины в очередной раз подверглось приграничное село Дроновка в Глушковском районе.