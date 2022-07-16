Мария Шарапова родила сына: фото ребенка, когда это произошло
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Мария Шарапова родила сына: фото ребенка, когда это произошло

Мария Шарапова родила сына: фото ребенка, когда это произошло

На прошлой неделе Мария Шарапова дала своим поклонникам повод для радостного волнения. На своем аккаунте в социальной сети Инстаграм (запрещена в РФ) она сменила статус, написав там лишь одно слово – «Mama». Поклонники спортсменки сразу догадались, что в семье Марии произошло пополнение, но сама теннисистка это никак не комментировала.


После смены статуса пользователи сети сразу принялись поздравлять Шарапову с этим знаменательным событием. Но сама Мария сохраняла молчания, поддерживая интригу. Дошло до того, что даже преданные поклонники начали сомневаться, а не разыграла ли их российская теннисистка. Оказалось, что не разыграла.


Своим новым постом в социальной сети Мария полностью подтвердила догадки своих фанатов. Она выложила свежее фото, а в комментариях к нему указала и то, когда родился ребенок, и его имя. Родители назвали малыша Теодором, а дата его рождения – 1 июля 2022 года.



Радостные фанаты от всей души поздравляют спортсменку с пополнением в семье и желают ребенку всего наилучшего. За несколько часов с момента публикации на запись прокомментировали около 5000 раз. И сообщения носят в основном поздравительный характер.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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