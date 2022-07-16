Молодой Демис Руссос! Карибидис с длинными волосами стал почти неузнаваемым
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Молодой Демис Руссос! Карибидис с длинными волосами стал почти неузнаваемым

Молодой Демис Руссос! Карибидис с длинными волосами стал почти неузнаваемым

Шоумен редко экспериментирует с внешностью, поэтому его недавнее появление на публике с длинными волосами вызвало большой резонанс среди подписчиков. Некоторые пользователи Сети сравнили Карибидиса с ныне покойным греческим певцом Демисом Руссосом.


39-летний шоумен принимает участие во второй части комедии Михаила Галустяна под названием «Отпуск», съемки которой проходят в Геленджике. По сценарию у героя Карибидиса длинные волосы — с ними артист почти неузнаваем. Пользователи Сети уже оценили новый образ Демиса.

«Молодой Демис Руссос»; «Какой горячий мужчина!»; «Ну просто греческий Иисус!»; «Мне бы такого Демиса!»; «Шикарная шевелюра!»; «Демис, такая прическа вам к лицу!» — отмечают пользователи Сети.

Сам шоумен, похоже, доволен ролью. «Нет, это не реклама клиники по пересадке волос. Это реклама сериала «Отпуск-2», — поделился Демис, опубликовав в соцсети ролик со своим участием.

Напомним, на счету Карибидиса не только работа в Comedy Club на ТНТ, но и несколько ролей в кинопроектах — «Универ. Новая общага», «Гусар» и других.

«В 2020-м я погрузился в актерскую игру, и для меня это оказалось очень интересным опытом. Я давно интересовался профессиональным кино, но, как правило, отказывался от всех предложений по съемкам, которые мне делали. Я отвергал где-то 80% проектов, потому что сталкивался с поверхностным отношением к моему творчеству. То, что люди видели в передачах Comedy Club, то же они пытались перенести и на экран. А тут я увидел то, что мне близко, то, что я могу раскрыть и показать зрителям по-другому», — рассуждал комик в интервью UMagazine.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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