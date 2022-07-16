Мошенники пытались вывезти группу девушек из Москвы на фальшивого «Холостяка»

Вадим Карасев

Полиция помешала мошенникам вывезти из Москвы группу девушек якобы на шоу «Холостяк»

Московская полиция помешала мошенникам вывезти из столицы группу девушек якобы для участия в кастинге шоу «Холостяк». Об этом «Подъему» сообщила пресс-служба канала ТНТ, в эфире которого выходит программа.

Аферисты распространяли на улице Арбат рекламные листовки о наборе участниц на новый сезон шоу, а в соцсетях они приглашали желающих на закрытое мероприятие у метро «Медведково». Об этом узнала служба безопасности телеканала и вызвала полицию к месту сбора.

На кадрах видны девушки у микроавтобуса.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, выясняя личности мошенников, а а также цель лже-кастинга.

ТНТ напомнил, что вся официальная информация обо всех проектах публикуется только на официальном сайте телеканала. Кастинги на программе проводятся бесплатно, с соблюдением личных прав и границ людей.