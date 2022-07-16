Муж Анны Нетребко собирается зарабатывать в России

Оперная певица Анна Нетребко открестилась от родины Звезда оперы пошла на жертвы ради того, чтобы сохранить карьеру в Европе. Ей фактически пришлось отречься от родной страны. Впрочем, оперная дива уехала еще 20 лет назад, поэтому вряд ли ей было действительно тяжело отказываться от выступлений перед русскими поклонниками. В своем интервью немецкому изданию Die Zeit Нетребко объявила, что сейчас её расписание «забито» на пару лет вперед и времени для поездок в Россию у неё просто нет. Зато планы на возвращение построил муж Нетребко Юсиф Эйвазов. Как сообщила продюсерская компания «ВайТ Медиа», в начале зимы он выйдет на сцену Крокус Сити Холла. Если верить источнику, то Эйвазов выступит вместе с Кириллом Терешиным. Концерт должен был пройти раньше, но его перенесли на декабрь.«Концерт состоится 8 декабря 2022 года. Очень ждем вместе с вами! Все билеты остаются действительными»,— сообщил источник. Сам Эйвазов предстоящее выступление в России не проанонсировал. Возможно, он пока слишком занят горячими разборками в Сети. Дело в том, что Нетребко на днях попала в скандал, выйдя в эфир в подвыпившем виде и наговорив гадостей подписчикам. Позже она оправдалась перед публикой за своё поведение, а муж звезды обвинил в скандале журналистов, которым якобы изначально и предназначались обзывательства, сказанные его женой. Напомним, что ранее в Россию вернулся Максим Леонидов, объявивший весной об эмиграции. Он тоже приехал ради заработков на красивую жизнь за границей. Насколько известно, 60-летний музыкант должен был дать несколько концертов в арт-клубе «Пушкарев», но все они были отменены.