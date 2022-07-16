На экваторе: зачем ехать в Крым во второй половине лета

Стать курортником года, съесть море еды, выпить море вина и превратиться в средневекового рыцаря

Нынешний курортный сезон в Крыму — самый необычный в его истории, необычнее ковидных. Причиной тому — специальная военная операция. Туристов заметно меньше, чем в последние годы. Но причина отнюдь не в близости линии фронта — хотя в Керчи и нескольких некурортных районах действует высокий желтый уровень террористической опасности, никаких ЧС такого рода нет — проблема в осложнившейся из-за закрытия авиасообщения логистике. Поезда идут долго, да и билетов почти нет. Ехать на машине готовы далеко не все. С другой стороны, те, кто все-таки решил провести отпуск в Крыму, смогут отдохнуть куда более комфортно, без привычной для июля и августа давки на пляжах, кафе и популярных исторических и культурных достопримечательностях. И уже одно это отсутствие толп туристов — убедительная, но далеко не единственная причина приехать на полуостров.

Один день из жизни курортника

15 июля интереснее всего было в Евпатории, которая отметила свой традиционный праздник — День курортника «На экваторе евпаторийского лета». В 9:00 в соборе Святого Николая отслужили молебен о благополучном курортном сезоне и здравии отдыхающих. В это же время на Театральной площади в центре города началась массовая зарядка для всех желающих, а в 9:30 стартовал забег по набережной имени Горького. На набережную имени Терешковой, реконструкция которой, увы, сорвана и превратилась в долгострой, не побежали.

Районы с высоким уровнем террористической опасности: - Керчь;

— Армянск;

— Красноперекопск и Красноперекопский район;

— Джанкой и Джанкойский район.

Еще одно спортивно-развлекательное мероприятие состоялось в 11:00 на пляже у памятника Гераклу — там прошел массовый заплыв курортников на надувных плавательных средствах.

С 14:00 до 16:00 можно было бесплатно посетить Евпаторийский краеведческий музей, Музей истории Крымской войны, Текие дервишей и музей «Пираты Черного моря».

С 18:00 на Театральной площади прошел конкурс на звание «Лучший курортник года». Главный приз — путевка на двоих на курортный сезон следующего, 2023 года. В 19:30 начался концерт с участием группы «Корни». Ну и завершилось празднование фейерверком.

Одним — экстрим, другим — море еды

Из Евпатории совсем недалеко до мыса Тарханкут, который в последние годы превратился в центр экстремального отдыха. В поселке Оленевка создан парк «Extreme Крым», который позиционирует себя как «экосистема проектов и сервисов, разработанных для отдыха, развития, развлечений и активного образа жизни».

Традиционно летом парк устраивает множество мероприятий, одно из которых уже идет: с 12 по 17 июля проходит танцевально-музыкальный фестиваль хип-хопа Summer Jam Tarkhankut. Можно успеть даже на надувном матрасе из Евпатории после Дня курортника — вполне органичный для такого случая экстремальный вариант, главное — не рисковать и плыть вдоль берега.





Сразу после хип-хоперов, с 18 по 24 июля, Тарханкут оккупируют любители скейтбординга, паркура, воркаута, батутного фристайла, слэклайна, зумбы и других экзотических развлечений, которые соберутся на международные игры по экстремальным видам спорта Extreme Russia World Games.

Главные события второй половины лета: - «Экстремальный Крым» на Тарханкуте;

— «Море еды» в Коктебеле;

— «Шашлык Fest» в Соколином;

— День ВМФ и байк-шоу в Севастополе;

— «Таврида.АРТ» и «Генуэзский шлем» в Судаке.

Далее в программе: с 25 по 29 июля — фестиваль короткометражного кино Vote to Film, 30 июля — фестиваль электронной музыки «Пиратская станция Circus», с 8 по 15 августа — фестиваль не электронной, а хорошей музыки «Маяк», с 19 по 21 августа — гала-шоу в честь десятилетия «Extreme Крым».

Но не экстримом единым. В Коктебеле более старорежимные развлечения — там пройдет гастрономический фестиваль «Море еды». Правда, надо поторопиться: праздник желудка запланирован на 16-17 июля. Там — красота: искупались, поели, опять искупались, опять поели. Выпивку тоже, впрочем, обещают, как и кино с концертом.

На Бога надейся, а о флоте не забывай

Хорошо поесть можно будет и на фестивале «Шашлык Fest» — придумают же люди название… Ну да ладно, главное, чтобы вкусно кормили. Шашлычный фестиваль пройдет 6-7 августа в селе Соколином под Бахчисараем. Кроме жареного мяса его организаторы обещают песни у костра, дискотеку и концерт рок-группы «Ундервуд».

В Севастополе остаются три возможности — 16, 23 и 30 июля увидеть в Херсонесе грандиозное историческое мультимедийное шоу «Грифон», рассказывающее об истории античного города. Кроме того, в августе в музее-заповеднике обещают открыть выставку с сенсационными находками, сделанными археологами в этом году на комплексе погребальных сооружений римского времени — II век нашей эры.

Кроме того, 28 июля отмечается День крещения Руси — отличный повод для паломнической туристической поездки в одну из православных обителей, о которых мы недавно рассказывали нашим читателям — https://www.pnp.ru/social/po-svyatomu-kolcu-tavridy.html.

Ну а 31 июля — все снова в Севастополь, на День Военно-морского флота, ибо, как давно известно на Руси, на Бога надейся, а сам не плошай. Моряки-черноморцы обеспечивают безопасность Крыма — и сейчас это важно вдвойне.





6-7 августа в Севастополе, на горе Гасфорта, по традиции пройдет масштабное международное байк-шоу «Русский лес», среди участников которого обещаны «Алиса», «Кипелов», «СерьГа», «Куприянов», «Декабрь», Вадим Самойлов и другие суперзвезды.

В Судаке, в бухте Капсель с 15 по 19 августа — фестиваль «Таврида.АРТ», на который соберутся 3,5 тысячи участников со всей России. А по соседству, в Генуэзской крепости, с 19 по 21 августа состоится очередная «сессия» XXI международного рыцарского фестиваля «Генуэзский шлем», в программе которого — групповые рыцарские бои, показательные стрельбы из средневековых пушек, метание топоров и кинжалов, турнир по стрельбе из лука и прочие старинные милитаристские забавы.