Народный праздник Митрофанов день 17 июля 2022 года: традиции, приметы и поверья
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Народный праздник Митрофанов день 17 июля 2022 года: традиции, приметы и поверья

Народный праздник Митрофанов день 17 июля 2022 года: традиции, приметы и поверья

17 июля 2022 года отмечается народный праздник Митрофанов день или Митрофан Навозник. Торжество приурочено памяти святителя Митрофана Константинопольского, который прославился своей мудростью и праведным способом жизни.

Как принято отмечать народный и церковный праздник 17 июля


На Руси прадеды 17 июля начинали с похода в церковь, где молились святому Митрофану Константинопольскому и просили у него здоровья для себя и близких. После обеда обычно занимались вывозом навоза на поля, которые в текущем году отдыхали от посевов. Именно из-за этой традиции в народе праздник еще величали Митрофаном Навозником.

С Митрофана начинали сеять гречиху и лен. Для культур выбирали песчаную почву и обязательно дожидались полнолуния.   


В праздник Митрофана существует множество запретов, согласно которым 17 июля нельзя:

  • говорить кому-то, что отправляетесь по воду на речку. Необходимо перефразировать это словосочетание, иначе, как гласит поверье, человек вскоре утонет;
  • смотреть на свое изображение в воде – можно любовь потерять. По этой же причине запрещается любоваться собой в зеркале или рассматривать внешность в отражении оконного стекла. Поэтому 17 июля лучше отложить поход по магазинам в поисках новой одежды, чтобы не смотреться в зеркало в примерочной;
  • обнимать человека при встрече. Предки верили, что 17 июля за обнимающими наблюдает нечисть и питается человеческой энергией;
  • при встрече хлопать друга по плечу, поскольку такое действие может привлечь болезнь к человеку;
  • держать в холодильнике яйца с поврежденной скорлупой. Также нельзя их использовать по время приготовления еды. Считается, что в поврежденных яйцах таится нечистая сила, и человек, если их съест, обречен на скорую кончину.

Приметы на 17 июля 2022 года


Митрофанов день, как и другие народные торжества, богат природными приметами, благодаря которым можно узнать погоду на будущее:

  • 17 июля начался дождь – идти ему еще 3 дня;
  • во время восхода солнца на улице сильно душно – погода ухудшится;
  • дует северный ветер – быть ненастью;
  • радуга виднеется на восточной стороне – к дождю;
  • цветы начали пахнуть сильнее обычного – к сильным осадкам;
  • кувшинки спрятались под воду, а жабы по дорогам прыгают – быть грозе.

Согласно приметам, сон, увиденный в ночь с 16 на 17 июля, является вещим. Он может исполниться на протяжении трех недель. Особенно велика вероятность воплощения сна в реальность у именинников.

Люди, рожденные в Митрофанов день, имеют сильный и волевой характер. От сглаза и порчи их защитит амулет с опалом.

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# Общество Приметы
По материалам: rsute

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