NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную телескопом "Джеймс Уэбб"
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NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную телескопом "Джеймс Уэбб"

NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную телескопом "Джеймс Уэбб"Этот кадр войдет в историю, ведь это первая полноцветная фотография Вселенной, которую сделал космический телескоп. На нем можно заметить массивное скопление галактик SMACS 0723, правда, это сам по себе он научного интереса не представляет. Уникальность снимка не в самом скоплении, а в том, что на нем можно увидеть и то, что скрыто по другую его сторону - а это рассмотреть подчас не должно.


Плотное скопление галактик непроницаемо даже для длинных инфракрасных волн, на которые рассчитаны сенсоры космической обсерватории. Заглянуть за непрозрачную материю позволяет физика.

SMACS 0723 обладает такой невероятной массой, что гравитация искажает свет расположенных за ним звезд, заставляя лучи огибать массивный объект с разных сторон - и таким образом минуя эту преграду.
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По материалам: триникси

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