Недавно родившая жена Птахи подала на развод из-за его измен

Супруга Птахи Лана Реутова объявила о разводе. Женщина поделилась публикацией, в которой рассказала о причинах, по которым рухнул брак.

31-летняя модель ушла от знаменитого мужа и уже подала на развод. По словам женщины, причиной такого судьбоносного решения послужили неоднократные измены со стороны певца.

«Я сама приняла это решение. Уйти оттуда, где меня не любят, не уважают, не ценят. Где наши отношения и вся наша семья в целом были огромным обманом со стороны Д… Нас не стало в тот день, когда Д первый раз изменил мне, а это произошло много лет назад и не заканчивалось по сей день…» — написала Лана.

Реутова отметила, что решение продолжить дальнейшую жизнь вдали от рэпера далось нелегко. Однако, по мнению женщины, это единственный верный путь.

Подписчики тут же поспешили подбодрить женщину: «Очень жаль, он такую, как вы больше не найдет это уже точно»; «Очень правильное решение, я считаю! Вы достойны уважения!»; «Ланочка, у вас все будет хорошо, вы такое солнышко! У вас такая лапочка дочка! Желаю вам встретить достойного мужчину»; «Наконец-то ты приняла это решение, желаю, чтоб теперь в твоей жизни было только счастье, радость, и много-много хороших моментов».

Реутова и Птаха прожили вместе девять лет. В апреле 2022 года у пары родилась дочь. Новорожденную назвали Сияной. Однако для музыканта это не первый ребенок — со взрослой дочерью Николь музыкант не общается. Он ушел из семьи, когда девочке было три года.