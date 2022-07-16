Николай Басков и другие звезды попали в белый список знаменитостей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Николай Басков и другие звезды попали в белый список знаменитостей

Николай Басков и другие звезды попали в белый список знаменитостей
Составлен белый список артистов, в который попал певец Николай Басков.       На днях журналист и блогер Вадим Манукян предложил составить список российских звезд, которые не стали идти против страны и продолжают поддерживать соотечественников. Идею Манукяна уже рассматривают в Государственной думе. В так называемый белый список звезд вошли Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Юлия Чичерина, Юта, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Дмитрий Харатьян, Марина Майко, Лев Лещенко, Валерия, Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков-старший, Владимир Пресняков-младший, Shaman, Денис Майданов, Олег и Родион Газмановы, Александр Маршал, Анита Цой, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Полина Агуреева, Сергей Безруков, Сергей Маховиков, Евгений Петросян, Иван Охлобыстин, Федор Добронравов, Владимир Машков, Ян Осин, Виктория Черенцова, Игорь Наджиев, Игорь Демарин, Саша Круглова, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Певцов, Вадим Самойлов, Зара, Жасмин, Тарзан, Марина Бриз, ЮрКисс, Елена Север, Лена Катина, Алексей Гоман, Марк Тишман, Юлия Плаксина, Аглая Шиловская, Аскар Абдразаков, Олег Шаумаров, Адель Искиндирова, Стас Старовойтов, группы «Любэ», «Земляне», «СПБ», Reflex, Todes, сообщает «ФАН».
Данную инициативу уже рассматривают в Госдуме. Так, общественный деятель Виталий Милонов высказался по этому поводу. «У артистов не только должны быть справки от пожарных, полиции и врачей для организации концерта, но и главный разрешительный документ от Минкульта. Этот документ должен выдаваться по принципу общественной позиции артиста: если ты недоволен государством, если ты хочешь использовать площадку концерта для антироссийской агитации и клеветы, то будь готов к тому, что государство может сказать тебе о нежелательности твоей деятельности. Это уже не искусство, а активизм. Я принял решение о разработке и внесении законопроекта на рассмотрение Госдумы о внедрении нового принципа согласования концертной деятельности. Грубо говоря, можно сказать, что нашей стране нужно было создание «Белого списка» артистов, которые придерживаются правильных и здоровых принципов в своей творческой деятельности», — подчеркнул Милонов.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

Последние новости

Байден назвал саудовского принца ответственным за убийство журналиста Хашкуджи
Байден назвал саудовского принца ответственным за убийство журналиста
Николай Басков и другие звезды попали в белый список знаменитостей
Николай Басков и другие звезды попали в белый список знаменитостей
Григорий Лепс получил высокое звание
Григорий Лепс получил высокое звание
Ирина Шейк прокомментировала скандал с оливье
Ирина Шейк прокомментировала скандал с оливье
Пелагея отменила концерт из-за смерти близкого человека
Пелагея отменила концерт из-за смерти близкого человека
Борис Корчевников высказался о своей смерти
Борис Корчевников высказался о своей смерти
Причины, из-за которых появляются ржавые пятна на листьях огурцов
Причины, из-за которых появляются ржавые пятна на листьях огурцов
Гроссмейстер Корякин привез бойцам ДНР технику и амуницию
Гроссмейстер Корякин привез бойцам ДНР технику и амуницию
Оценена вероятность новых ротаций в правительстве России
Оценена вероятность новых ротаций в правительстве России
5ire привлекла $100 млн на развитие устойчивого блокчейна
5ire привлекла $100 млн на развитие устойчивого блокчейна
Тимати хочет выкупить Старбакс: подробности сделки
Тимати хочет выкупить Старбакс: подробности сделки
Власти Бельгии захотели продлить работу закрывающейся АЭС до конца зимы
Власти Бельгии захотели продлить работу закрывающейся АЭС до конца

Топ на сегодня

Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли он
Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли
Интересные факты о съемках кино (12 фото)
Интересные факты о съемках кино (12 фото)
Екатерина Варнава еще раз потерпела неудачу в личной жизни
Екатерина Варнава еще раз потерпела неудачу в личной жизни
Владимир Фриске рассказал о разгоревшемся скандале на вечере памяти его дочери
Владимир Фриске рассказал о разгоревшемся скандале на вечере памяти
Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего юбилея компании
Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего

Еще по теме

В Госдуме России поддержали белый список артистов. Кто из звезд туда вошел?
Золотой граммофон - Церемония вручения народной премии (01.01.2018)
Николай Басков попал в список доверенных лиц Владимира Путина
#ЖИТЬ #ЖИТЬ #ЖИТЬ #ЖИТЬ #ЖИТЬ