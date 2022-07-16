Николай Басков и другие звезды попали в белый список знаменитостей

Составлен белый список артистов, в который попал певец Николай Басков. На днях журналист и блогер Вадим Манукян предложил составить список российских звезд, которые не стали идти против страны и продолжают поддерживать соотечественников. Идею Манукяна уже рассматривают в Государственной думе. В так называемый белый список звезд вошли Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Юлия Чичерина, Юта, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Дмитрий Харатьян, Марина Майко, Лев Лещенко, Валерия, Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков-старший, Владимир Пресняков-младший, Shaman, Денис Майданов, Олег и Родион Газмановы, Александр Маршал, Анита Цой, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Полина Агуреева, Сергей Безруков, Сергей Маховиков, Евгений Петросян, Иван Охлобыстин, Федор Добронравов, Владимир Машков, Ян Осин, Виктория Черенцова, Игорь Наджиев, Игорь Демарин, Саша Круглова, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Певцов, Вадим Самойлов, Зара, Жасмин, Тарзан, Марина Бриз, ЮрКисс, Елена Север, Лена Катина, Алексей Гоман, Марк Тишман, Юлия Плаксина, Аглая Шиловская, Аскар Абдразаков, Олег Шаумаров, Адель Искиндирова, Стас Старовойтов, группы «Любэ», «Земляне», «СПБ», Reflex, Todes, сообщает «ФАН».Данную инициативу уже рассматривают в Госдуме. Так, общественный деятель Виталий Милонов высказался по этому поводу. «У артистов не только должны быть справки от пожарных, полиции и врачей для организации концерта, но и главный разрешительный документ от Минкульта. Этот документ должен выдаваться по принципу общественной позиции артиста: если ты недоволен государством, если ты хочешь использовать площадку концерта для антироссийской агитации и клеветы, то будь готов к тому, что государство может сказать тебе о нежелательности твоей деятельности. Это уже не искусство, а активизм. Я принял решение о разработке и внесении законопроекта на рассмотрение Госдумы о внедрении нового принципа согласования концертной деятельности. Грубо говоря, можно сказать, что нашей стране нужно было создание «Белого списка» артистов, которые придерживаются правильных и здоровых принципов в своей творческой деятельности», — подчеркнул Милонов.