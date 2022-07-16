Новый геймплей перезапуска Saints Row показывает «криминальные схемы»

Вадим Карасев





Сегодня портал IGN опубликовал новое видео по перепуску Saints Row, в котором показывает различные способы заработка в игре криминальными путями. В ролике можно видеть, как главный герой на вингсьюте захватывает автомобили, как он бросается под машины для получения страховки, как взрывается начиненный бочками с горючим грузовик при аварии и многое другое.

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Стоит отметить, что разработчики уже во многих геймплейных демонстрациях показывают использование вингсьюта, который игроки в Saints Row получат едва ли не в начале прохождения. Спускаясь на вингсьюте, можно будет пробираться на различные объекты, атаковать других персонажей, угонять транспортные средства и делать многое другое.

Релиз перезапуска Saints Row назначен на 23 августа на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.