Новый томограф смонтируют в первой городской больнице Иркутска к 18 июля
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Новый томограф смонтируют в первой городской больнице Иркутска к 18 июля

Новый томограф смонтируют в первой городской больнице Иркутска к 18 июля

Мультиспиральный компьютерный томограф монтируют в Иркутской городской клинической больнице №1. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Томограф заменит старый аппарат, у которого был высокий процент износа, передает пресс-служба регионального правительства.

64-срезовый аппарат МСКТ стоимостью 46,5 миллиона рублей приобрели за счет средств бюджета Иркутской области по программе «Укрепление материально технической базы учреждений». Новый томограф позволит обследовать пациентов весом до 300 килограммов.

В помещении для тяжелого оборудования сделали ремонт. К 18 июля завершат монтаж самого аппарата. Также на следующей неделе проведут обучение персонала, на новом МСКТ будут работать десять человек.

Как рассказала главный врач ИГКБ №1 Любовь Лялина, в августе в медучреждение поступит цифровой маммограф и аппарат УЗИ экспертного класса. Благодаря новому оборудованию у женщин смогут своевременно и оперативно выявлять рак груди на ранней стадии и аномальные патологии плода, начиная с третьей недели беременности.

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По материалам: irk

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