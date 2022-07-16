Обновления Tor, фейковый WhatsApp и другие события кибербезопасности
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Обновления Tor, фейковый WhatsApp и другие события кибербезопасности

Обновления Tor, фейковый WhatsApp и другие события кибербезопасности


Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.


  • Tor представил обновления для браузера, ориентированные на обход блокировок и повышение безопасности.
  • У Twitter случился глобальный сбой из-за "проблем с внутренними системами".
  • Глава WhatsApp предупредил о приложениях, маскирующихся под мессенджер и похищающих данные пользователей.

Обновления в браузере Tor помогут обходить блокировки


Команда Tor Project представила Tor Browser 11.5 с обновлениями, помогающими обходить цензуру.



Среди нововведений - функция Connection Assist, которая позволяет автоматически обходить ограничения доступа к сети Tor, учитывая особенности блокировки в различных юрисдикциях. Разработчики также упростили и дополнили раздел настроек подключения к сети, если пользователь хочет сделать это вручную.


Помимо этого, режим HTTPS-Only теперь включен по умолчанию. Дополнение HTTPS-Everywhere оставили только в версии для Android.


О том, что такое браузер Tor, зачем он нужен и как им пользоваться, читайте в карточках ForkLog.


Великобритания отложила принятие спорного законопроекта о безопасности в интернете


В Великобритании отложили голосование по законопроекту о безопасности в интернете, вызывающего много споров среди правозащитников, пишет Financial Times.


Документ обязывает крупные технологические платформы ужесточить регулирование контента для борьбы с противозаконными, потенциально вредными и оскорбительными материалами. В случае невыполнения требований им грозит штраф на сумму до 10% от годового оборота.


Многие компании, включая Google, Meta и Twitter, а также правозащитники выражали опасения, что законопроект угрожает свободе слова и сквозному шифрованию.


В Google Play распространился новый вредонос


Специалисты по кибербезопасности компании Evina обнаружили новый Android-вредонос в магазине Google Play, который тайно подписывает пользователей на платные услуги.



Вредонос под названием Autolycos выявили как минимум в восьми приложениях для Android, два из которых были доступны в Google Play на публикации сведений о них аналитиками. Зараженные приложения установили более трех миллионов раз.


У Twitter произошел масштабный сбой


14 июля пользователи по всему миру стали жаловаться на невозможность получить доступ к Twitter.


Позже в компании объяснили сбой "проблемами с внутренними системами". 



В WhatsApp предупредили о фейковых версиях мессенджера, похищающих пользовательские данные


Глава WhatsApp Уилл Каткарт сообщил, что команда мессенджера обнаружила скрытое вредоносное ПО в приложениии Hey WhatsApp и других подобных, которые якобы предлагают расширенный функционал.



На самом деле эти приложения нацелены на кражу данных с телефонов жертв. Каткарт заявил, что компания сотрудничает с Google Play для выявления подобных фейковых мессенджеров.


Также на ForkLog:


  • Хакер вывел из протокола Omni около $1,5 млн.
  • Злоумышленники атаковали провайдеров ликвидности Uniswap через фейковый аирдроп.
  • Yam Finance отразил атаку на $3,1 млн. 
  • За второй квартал криптопроекты потеряли от взломов более $670 млн, подсчитали в Immunefi.

Что почитать на выходных?


Рассказываем, почему Telegram — не лучший сервис с точки зрения защиты приватности, и какие есть альтернативы.

# Экономика дайджест кибербезопасности, новости
По материалам: ForkLog

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