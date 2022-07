Обновления Tor, фейковый WhatsApp и другие события кибербезопасности

Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.

Tor представил обновления для браузера, ориентированные на обход блокировок и повышение безопасности.

У Twitter случился глобальный сбой из-за "проблем с внутренними системами".

Глава WhatsApp предупредил о приложениях, маскирующихся под мессенджер и похищающих данные пользователей.

Обновления в браузере Tor помогут обходить блокировки

Команда Tor Project представила Tor Browser 11.5 с обновлениями, помогающими обходить цензуру.

🎉 Big news: Tor Browser 11.5 is here! In this release, we're bringing you automatic censorship detection and circumvention, redesigned Tor Network settings, Firefox's HTTPS-Only Mode enabled by default, and improved font support.



Take a look at what's new in Tor Browser 11.5: pic.twitter.com/Tq5ldrhJcd — The Tor Project (@torproject) July 14, 2022

Среди нововведений - функция Connection Assist, которая позволяет автоматически обходить ограничения доступа к сети Tor, учитывая особенности блокировки в различных юрисдикциях. Разработчики также упростили и дополнили раздел настроек подключения к сети, если пользователь хочет сделать это вручную.

Помимо этого, режим HTTPS-Only теперь включен по умолчанию. Дополнение HTTPS-Everywhere оставили только в версии для Android.

О том, что такое браузер Tor, зачем он нужен и как им пользоваться, читайте в карточках ForkLog.

Великобритания отложила принятие спорного законопроекта о безопасности в интернете

В Великобритании отложили голосование по законопроекту о безопасности в интернете, вызывающего много споров среди правозащитников, пишет Financial Times.

Документ обязывает крупные технологические платформы ужесточить регулирование контента для борьбы с противозаконными, потенциально вредными и оскорбительными материалами. В случае невыполнения требований им грозит штраф на сумму до 10% от годового оборота.

Многие компании, включая Google, Meta и Twitter, а также правозащитники выражали опасения, что законопроект угрожает свободе слова и сквозному шифрованию.

В Google Play распространился новый вредонос

Специалисты по кибербезопасности компании Evina обнаружили новый Android-вредонос в магазине Google Play, который тайно подписывает пользователей на платные услуги.

Found new family of malware that subscribe to premium services 👀



8 applications since June 2021, 2 apps always in Play Store, +3M installs 💀💀



No webview like #Joker but only http requests



Let’s call it #Autolycos 👾#Android #Malware #Evina pic.twitter.com/SgTfrAOn6H — Maxime Ingrao (@IngraoMaxime) July 13, 2022

Вредонос под названием Autolycos выявили как минимум в восьми приложениях для Android, два из которых были доступны в Google Play на публикации сведений о них аналитиками. Зараженные приложения установили более трех миллионов раз.

У Twitter произошел масштабный сбой

14 июля пользователи по всему миру стали жаловаться на невозможность получить доступ к Twitter.

Позже в компании объяснили сбой "проблемами с внутренними системами".

And we’re back! We had some trouble with our internal systems that impacted many of you globally. Twitter should be up and running as expected — sorry for the interruption. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022

В WhatsApp предупредили о фейковых версиях мессенджера, похищающих пользовательские данные

Глава WhatsApp Уилл Каткарт сообщил, что команда мессенджера обнаружила скрытое вредоносное ПО в приложениии Hey WhatsApp и других подобных, которые якобы предлагают расширенный функционал.

Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread: — Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022

На самом деле эти приложения нацелены на кражу данных с телефонов жертв. Каткарт заявил, что компания сотрудничает с Google Play для выявления подобных фейковых мессенджеров.

