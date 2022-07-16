Обновления Tor, фейковый WhatsApp и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.
- Tor представил обновления для браузера, ориентированные на обход блокировок и повышение безопасности.
- У Twitter случился глобальный сбой из-за "проблем с внутренними системами".
- Глава WhatsApp предупредил о приложениях, маскирующихся под мессенджер и похищающих данные пользователей.
Обновления в браузере Tor помогут обходить блокировки
Команда Tor Project представила Tor Browser 11.5 с обновлениями, помогающими обходить цензуру.
🎉 Big news: Tor Browser 11.5 is here! In this release, we're bringing you automatic censorship detection and circumvention, redesigned Tor Network settings, Firefox's HTTPS-Only Mode enabled by default, and improved font support.— The Tor Project (@torproject) July 14, 2022
Take a look at what's new in Tor Browser 11.5: pic.twitter.com/Tq5ldrhJcd
Среди нововведений - функция Connection Assist, которая позволяет автоматически обходить ограничения доступа к сети Tor, учитывая особенности блокировки в различных юрисдикциях. Разработчики также упростили и дополнили раздел настроек подключения к сети, если пользователь хочет сделать это вручную.
Помимо этого, режим HTTPS-Only теперь включен по умолчанию. Дополнение HTTPS-Everywhere оставили только в версии для Android.
О том, что такое браузер Tor, зачем он нужен и как им пользоваться, читайте в карточках ForkLog.
Великобритания отложила принятие спорного законопроекта о безопасности в интернете
В Великобритании отложили голосование по законопроекту о безопасности в интернете, вызывающего много споров среди правозащитников, пишет Financial Times.
Документ обязывает крупные технологические платформы ужесточить регулирование контента для борьбы с противозаконными, потенциально вредными и оскорбительными материалами. В случае невыполнения требований им грозит штраф на сумму до 10% от годового оборота.
Многие компании, включая Google, Meta и Twitter, а также правозащитники выражали опасения, что законопроект угрожает свободе слова и сквозному шифрованию.
В Google Play распространился новый вредонос
Специалисты по кибербезопасности компании Evina обнаружили новый Android-вредонос в магазине Google Play, который тайно подписывает пользователей на платные услуги.
Found new family of malware that subscribe to premium services 👀— Maxime Ingrao (@IngraoMaxime) July 13, 2022
8 applications since June 2021, 2 apps always in Play Store, +3M installs 💀💀
No webview like #Joker but only http requests
Let’s call it #Autolycos 👾#Android #Malware #Evina pic.twitter.com/SgTfrAOn6H
Вредонос под названием Autolycos выявили как минимум в восьми приложениях для Android, два из которых были доступны в Google Play на публикации сведений о них аналитиками. Зараженные приложения установили более трех миллионов раз.
У Twitter произошел масштабный сбой
14 июля пользователи по всему миру стали жаловаться на невозможность получить доступ к Twitter.
Позже в компании объяснили сбой "проблемами с внутренними системами".
And we’re back! We had some trouble with our internal systems that impacted many of you globally. Twitter should be up and running as expected — sorry for the interruption.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022
В WhatsApp предупредили о фейковых версиях мессенджера, похищающих пользовательские данные
Глава WhatsApp Уилл Каткарт сообщил, что команда мессенджера обнаружила скрытое вредоносное ПО в приложениии Hey WhatsApp и других подобных, которые якобы предлагают расширенный функционал.
Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread:— Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022
На самом деле эти приложения нацелены на кражу данных с телефонов жертв. Каткарт заявил, что компания сотрудничает с Google Play для выявления подобных фейковых мессенджеров.
Также на ForkLog:
- Хакер вывел из протокола Omni около $1,5 млн.
- Злоумышленники атаковали провайдеров ликвидности Uniswap через фейковый аирдроп.
- Yam Finance отразил атаку на $3,1 млн.
- За второй квартал криптопроекты потеряли от взломов более $670 млн, подсчитали в Immunefi.
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