Оценена вероятность новых ротаций в правительстве России
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Оценена вероятность новых ротаций в правительстве России

Оценена вероятность новых ротаций в правительстве России«Известия»: кадровые перестановки в правительстве России могут произойти не раньше осени

Опрошенные «Известиями» эксперты оценили вероятность новых ротаций в правительстве России. По их мнению, дальнейшие кадровые перестановки в кабмине могут произойти не раньше осени и будут зависеть от ситуации в экономике и эффективности его работы.

Так, по оценке главы Политической экспертной группы Константина Калачева, правительство в целом справляется со своей работой, поэтому, если какие-то кадровые перестановки возможны, то они будут носить точечный характер. Он не исключил, что по итогам летне-осеннего сезона будут приняты и другие кадровые решения.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что «сначала дадут какое-то время поработать в новой должности Мантурову (новому вице-премьеру Денису Мантурову — примечание "Ленты.ру"), а потом перестройка правительства продолжится».

По мнению замдиректора Центра политических технологий Алексея Макаркина, все кадровые решения, которые должны были принять, задействовав Госдуму, приняты. Он допустил, что полномочия бывшего вице-премьера Юрия Борисова получит Мантуров и нового человека на этот пост пока назначать не будут. Эксперт пояснил, что, если бы в ближайшие дни были какие-то новые назначения, то их сделали бы в пятницу, 15 июля.

Ранее директор Центр развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с «Лентой.ру» предположил, что перестановки в правительстве и руководстве «Роскосмоса» могут быть связаны с тем, что властям для эффективной борьбы с антироссийскими санкциями нужно всерьез заняться развитием сферы высоких технологий.

На внеочередном заседании Госдумы 15 июля депутаты проголосовали за утверждение кандидатуры министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность вице-премьера. В этот же день указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Мантуров стал 11-м вице-премьером в российском правительстве. Однако один из постов стал вакантен после того, как Владимир Путин назначил Юрия Борисова, который курировал работу оборонно-промышленного комплекса, главой «Роскосмоса». После этого глава государства подписал указ, согласно которому число заместителей премьер-министра уменьшается до 10.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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