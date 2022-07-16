Пелагея отменила концерт из-за смерти близкого человека
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Пелагея отменила концерт из-за смерти близкого человека

Пелагея отменила концерт из-за смерти близкого человека
Певица Пелагея поделилась печальной новостью. Еще вчера артистка чувствовала себя абсолютно счастливой. С близкими людьми она отмечала свой день рождения — ей исполнилось 36 лет. Заслуженная артистка Российской Федерации принимала многочисленные поздравления и комплименты от поклонников. У нее все прекрасно с карьерой, дочка подрастает умницей и красавицей, и даже развод с хоккеистом Иваном Телегиным уже давно ее не расстраивает. Тем более, Пелагея смогла отстоять все свои права в суде и вернуть обратно свою квартиру, да и по всем пунктам с недвижимостью она выиграла. Между прочим, экс-супруги судились целых два года. У пары было немало претензий друг к другу, поэтому процесс оказался непростым, и только 25 мая в нем наконец-то была поставлена точка. Как утверждает адвокат артистки, его подопечной удалось одержать полную победу над экс-супругом и оставить за собой все, что она хотела.
Но следующий после именин день начался для певицы с трагической новости. Стало известно, что из жизни ушел талантливый музыкант: с ним Пелагея много лет сотрудничала.  Певица попрощалась с гитаристом Павлом Дешурой. Он ушел из жизни 15 июля, утром. «Сегодня утром от нас УШЁЛ Паша. Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания…» — написано в блоге артистки в социальных сетях. Пелагея опубликовала черно-белое фото Павла, где он тепло улыбается и позирует с гитарой в руках. «Концерт 5 августа не состоится, о деталях объявим дополнительно. Мы сами ещё ничего не понимаем…» — заявила убитая горем звезда.
# Шоу-бизнес Пелагея, певица
По материалам: z-aya

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