Перечислены самые популярные у россиян "антикризисные" автомобили
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Перечислены самые популярные у россиян "антикризисные" автомобили

Перечислены самые популярные у россиян "антикризисные" автомобили

Начало российской спецоперации на Украине привело к уходу ряда известных зарубежных автоконцернов: некоторые из них не только прекратили продажи, но и вышли из совместных производственных предприятий, что повлекло серьезный рост цен на авторынке. Рейтинг 10 самых популярных "антикризисных" автомобилей, которые россияне чаще всего покупают в период экономических трудностей.

Российские водители традиционно проявляют интерес к отечественному автопрому, в частности машинам Lada, а также к корейским маркам. Ниже представлен топ самых популярных машин среди россиян за период с января по июнь. Самым неожиданным гостем в нем оказался, пожалуй, японский паркетник RAV4, который сложно назвать бюджетным.


Lada Granta — в данный момент новая модель в базовой комплектации стоит около 678 тысяч рублей. Granta - самая популярная машина по количеству проданных в России моделей за полгода – около 23,3 тыс. единиц.
Lada Vesta — машина обойдется россиянам в 1,27 млн рублей. За полгода концерн из Тольятти продал более 21 тыс. автомобилей.
Kia Rio — цена на корейскую иномарку начинается от 1,5 млн рублей. С января по июнь потребители из РФ раскупили 21 тыс. автомобилей.
Hyundai Solaris — стоимость примерно составляет 1,48 млн рублей. Данную модель смогли себе позволить 16,8 тыс. россиян – в комплектации с механической коробкой передач, "автомат" сразу увеличит цену на 300 тыс. рублей.
Hyundai Creta — кроссовер стоит приблизительно 1,9 млн, а за полгода Creta купили 13 тыс. раз.
Lada Niva — от 820 тыс. на официальном сайте. У дилеров "Ниву" продают не дешевле, чем за 1 млн рублей, а в сумме за полгода "АвтоВАЗ" реализовал 13 тыс. авто.
Renault Duster — от 2 млн рублей при рекомендованной цене в 1,6 млн. Продали ее 10,2 тыс. раз.
Lada Largus — от 1,2 миллиона рублей, за полгода 2022-го россияне приобрели 8,7 тыс. машин.
Volkswagen Polo — примерно 1 600 000 рублей и 8,7 тыс. продаж
Toyota RAV4 — по цене от 3,5 млн рублей японский кроссовер смогли себе позволить 7,5 тыс. россиян.
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По материалам: uposters.ru

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