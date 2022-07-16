По Minecraft Legends представили новое видео, в Game Pass в первой половине 2023 года
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По Minecraft Legends представили новое видео, в Game Pass в первой половине 2023 года

По Minecraft Legends представили новое видео, в Game Pass в первой половине 2023 года


В ходе Xbox & Bethesda Showcase неожиданно анонсировали игру Minecraft Legends, которая вызвала наибольший интерес среди других проектов с этого игрового шоу. Minecraft Legends создается командой Mojang, авторами оригинального Minecraft, и она выйдет в первом полугодии 2023 года, сразу после релиза оказавшись в подписке Game Pass.

Разработчики Minecraft Legends опубликовали новое видео по игре, которое можно видеть ниже. В нем они поделились некоторыми деталями о проекте, плюс в ролике можно посмотреть небольшое количество ранее не показанных геймплейных элементов.


Watch this video on YouTube

Minecraft Legends — это экшн-стратегия, в которой, как рассказывают разработчики, «вы узнаете окружающую среду и существ мира Minecraft». При этом, в Minecraft Legends также будет представлено много нового, чего не было в оригинальной игре. Разработчики в видео говорят, что для интересного игрового процесса в Minecraft Legends не требуется иметь опыт игры в Minecraft, но если он у вас есть — » вы будете чувствовать себя как дома».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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