Почему расстались Варнава и Молочников?

Звезда шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников встречались 2 года, поженились, но уже расстались через 2 месяца семейной жизни. Во всяком случае, именно в этом пару уличили поклонники. Супруги отписались в сети друг от друга и удалили все совместные фото.

Напомним, что знакомство молодых людей произошло в 2020 году на шоу «Танцы со звездами». Некоторое время влюбленные скрывали свои отношения от поклонников и друзей, но чуть позже стали появляться вместе на светских тусовках. Екатерина даже публично признавалась режиссеру в любви, отмечая, как высоко ценит Александра, восхищается им и хочет, чтобы он стал отцом ее детей.

Через год после начала романа Александр сделал любимой женщине предложение, и она ответила согласием. Пара поженилась в конце этой весны, но супружеская жизнь, по всей вероятности, продлилась недолго – ряд телеграм-каналов и изданий сообщает, что на момент пара рассталась.

Супруги не делали официального заявления, но внимательные поклонники заметили, что звезды удалили совместные фотографии с личных страничек, а также отписались друг от друга в соцсетях.





По информации Телеграмм-канала «Курятник», Александр изменил своей жене с молоденькой актрисой театра на Бронной. Роман, по слухам, у пары длится уже полгода, и вся труппа об этом знала, но предпочитала молчать. Примечательно, что Варнава числится в том же театре. То есть все коллеги звезды знали об измене ее супруга, но ей об этом просто не говорили.

Как выяснили администраторы Телеграмм-канала «Курятник», под описание молодой незамужней актрисы подходят 2 кандидатуры: Анастасия Ильинская и Елизавета Базыкина. Пользовали склоняются к первому варианту.





Пользователи активно обсуждают данное расставание пары, высказывая личное мнение:

«Ее Собчак об этом на интервью же сразу предупреждала. Все с ним было понятно изначально», «Говорят, он вообще не по девочкам», «Я бы тоже не сдержался перед Ильинской», «Почему-то я не удивлена. В этом жалко только Катю», «Варнава очень мне нравится, но на многих фото у нее нездоровый вид. Прям чувствуется, что у нее нет спокойствия в голове и душе. Мужчины бегут от таких, рано или поздно», «Контракт закончился?) Хрусталёв, Бороденко, какой-то гей-танцор, теперь этот Молочный улун. Прям ширма, а не актриса».

Напомним, что Екатерина Варнава, несмотря на возраст (37 лет) и привлекательную внешность, ни разу не была замужем. Детей у нее также нет. У актрисы было много романов, но самые известные и длительные – с коллегой по «Comedy Woman» Дмитрием Хрусталевым (год), с хореографом Константином Мякиньковым (6 лет), режиссером Александром Молочниковым (2 года).