Полиция разыскивает 88-летнего иркутянина Михаила Шитина
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Полиция разыскивает 88-летнего иркутянина Михаила Шитина

Полиция разыскивает 88-летнего иркутянина Михаила Шитина

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают 88-летнего Михаила Шитина. С заявлением о пропаже пенсионера 14 июля обратились его родственники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Последний раз Михаила видели 12 июля на улице Партизанская. В настоящее время о его местонахождении ничего не известно. Мужчина передвигается с помощью алюминиевого костыля с синей накладкой. Может находиться в хостелах города.

На вид пенсионеру 80-85 лет, европейской внешности. Телосложение худощавое, рост около 180 сантиметров, короткие седые волосы. У мужчины протезированы челюсти, нижние зубы отсутствуют.

Граждан, обладающих сведениями о местонахождении мужчины, полиция просит обращаться по телефону 8 (3952) 29-21-40, 89248399086.

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По материалам: irk

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