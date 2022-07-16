Последние новости Донбасса: Шойгу приказал нарастить действия группировок ВС РФ на Украине

Вадим Карасев

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе очередной инспекции ВС РФ на Украине поручил нарастить активность российских группировок "Юг" и "Центр" с целью исключить возможность украинской армии атаковать города Донбасса и приграничных регионов России.

Как утверждает министр обороны, российской стороне необходимо пойти на эти меры, дабы помешать ВСУ производить массированные ракетные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

"В завершении заслушивания [докладов командующих группировок "Юг" и "Центр"] глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - отметили в министерстве.

Кроме того, Шойгу, исполняя указ президента РФ, вручил медали "Золотая звезда" Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву с формулировкой "за проявленные мужество и героизм". Глава Минобороны также заслушал доклады командира группировки "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командира группировки "Центр" генерал-полковника Лапина. Министру обороны доложили об обстановке на фронте, действиях ВСУ и темпах выполнения российской армией поставленных ей задач.

Западные эксперты ждут полномасштабное наступление российской армии

Союзные силы РФ, ДНР и ЛНР к субботе выходят из оперативной паузы, готовясь к крупномасштабному наступлению на территорию Донбасса, контролируемую Украиной. Об этом сообщает американский "Институт изучения войны".

Российские войска планируют возобновить полномасштабные наступательные действия на Донбасском фронте по направлению к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, а также вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка.

Карта спецоперации по освобождению Донбасса

Карта спецоперации по освобождению Донбасса

В институте уверены, что, если оперативная пауза, длящаяся несколько дней, подошла к концу, ВС РФ непременно продолжат и расширят наземные атаки в течение ближайших 72 часов. Эксперты организации указывают, что пока короткие паузы чередуются со спорадическими боевыми действиями, а далее начнется полноценная наступательная операция на Бахмут и Северск, а затем – на Славянск и Краматорск.



Наступательная операция союзных сил РФ, ДНР и ЛНР в сторону Бахмута и Северска продолжается вдоль автотрассы Е40, связывающей город со Славянском, все еще контролируемым ВСУ. Эксперты уверены, что союзные войска предпримут попытку взять Славянск с западной стороны, то есть со стороны ряда водохранилищ, проходящих параллельно шоссе E40.

В вооруженных силах ЛНР сообщили, что генеральный штаб украинской армии готовится к выводу войск из города Северска. Подполковник Народной милиции донбасской республики Андрей Марочко добавил, что командование ВСУ приказало бойцам покидать позиции "скрытно, отходить мелкими группами". Отмечается, что боеспособные вооруженные формирования войск Украины отводятся из-под Северска, в то время как вместо профессиональной армии в городе дислоцируются добровольцы и призванные в территориальную оборону простые жители страны.

В Херсоне уничтожили группу украинских диверсантов

В Херсоне, контролируемом Вооруженными силами РФ, уничтожили членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В сети появилось видео с места событий.

Так, согласно видеоролику, автомобиль с одним из участников ДРГ проехал через блокпост с целью скрыться от преследования, но путь перегородила вторая машина. Бойцы спецподразделения открыли огонь по противнику из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета. Машина с диверсантами была уничтожена.

Как утверждает газета, в ДРГ состояли несколько сотрудников сил спецопераций Украины. Цель диверсионной группировки – ликвидация отдельных представителей пророссийской администрации Херсонской области.

Видео уничтожения диверсантов в Херсоне