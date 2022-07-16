Практики и советы для усиления женской привлекательности, что делать, чтобы быть уверенной в себе

С годами женщины все чаще начинают задумываться о том, как усилить свою привлекательность. Быть эффектными мечтают все представительницы прекрасного пола. Поэтому они все время ищут способы, чтобы добиться этого.

Практики по усилению женской привлекательности

Женские чакры способны раскрыться только во время движения и активности. Движение имеется ввиду в самом прямом его понимании. Нужно больше ходить, бегать, а не лениться. Кроме того, полезно бывать там, где вы еще не были, менять обстановку, пробовать что-то новое.

Активность также можно выразить в спорте. Можно записаться в спортзал, заняться плаванием или хотя бы регулярно дома делать зарядку. А можно просто погулять в парке возле дома. Хорошо хоть изредка покататься на велосипеде или роликах.





Обязательно нужно общаться с другими женщинами. Это что-то похожее на взаимный обмен своей энергией и силой. Если дама проводит очень много времени с мужчинами, к примеру, на работе рядом с ней только представители противоположного пола, на нее это очень плохо влияет. А вот в окружении дам проще быть самой собой и не притворяться — это очень важно.

Любовь нужно принимать. Если мужчина делает комплимент, следует поблагодарить его, а не отнекиваться. Любое проявление симпатии стоит принимать в качестве чего-то важного, чтобы поддерживать внутренний огонь. Если мужчина отдает свою любовь, не стоит отгораживаться – можете смело ее принимать.

Как усилить женскую привлекательность: советы

Не нужно носить брюки дамам, которые хотят выглядеть немного женственнее и привлекательнее. Дело тут вовсе не в том, что штаны сразу вызывают ассоциацию с мужчинами. Они просто ограничивают женщину, скрывая все прелести ее тела. Поэтому стоит отдавать предпочтение платьям, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.





Надев платье, вы сразу ощутите, как преобразится не только внешность, но и внутренний мир. Ваша душа начнет кипеть, выбрасывая положительные эмоции в окружающий мир. И все вокруг это точно заметят.

За собой следует постоянно ухаживать. Можно делать разные уходовые процедуры, пользоваться косметикой, но только хорошей и качественной. Не нужно экономить на себе и своей внешности. Ваша жизнь не станет лучше, если вы будете тратить деньги на сомнительные покупки непонятного качества.

Необязательно при этом покупать все, что есть на полках в магазине. Достаточно хоть раз в месяц приобретать что-то нужное и качественное. Это может быть один элемент одежды, крем для тела или что-то другое. Так можно повысить уверенность в своих возможностях и силах.

Почему женская привлекательность так важна

Важно заниматься творчеством – это успокаивает и приносит в жизнь гармонию. Если же дама будет заниматься разрушением, она наполнится агрессивной энергией. Дама, которая творит, делает что-то красивое и женственное, получит хорошее влияние на биополе. Можно петь песни, танцевать, вышивать и самовыражаться любыми способами, которые нравятся.





Обязательно нужно соблюдать режим, качественно отдыхать. Если нарушается режим дня, начинает слабнуть женская энергия. В основном дамам требуется около восьми часов для того, чтобы отдохнуть и нормально выспаться. Можно поспать немного больше, но не меньше. Только таким образом женская энергия и привлекательность будут укрепляться.

Если у вас больше нет уверенности в себе, можно попробовать завести дневник. На протяжении месяца следует фиксировать все комплименты себе любимой. Смотреть в зеркало, искать в себе приятные черты и все это записывать на бумаге. Похвалите свои волосы, пышные губы и красивые скулы.

В дневник можно вносить не только информацию о внешности. Фиксируйте свои сильные стороны в работе и учебе. Потом каждый день нужно перечитывать все, что вы записали. Это придаст сил и уверенности в себе любой женщине.