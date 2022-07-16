Причины, из-за которых появляются ржавые пятна на листьях огурцов

Практически у каждого владельца огорода на участке растут огурцы, но не всегда их выращивание проходит так гладко, как хотелось бы. Данное растение очень привередливо, поэтому для него необходимо организовать правильный уход. Нередко случается так, что на огурцах появляются ржавые пятна, и для этого есть несколько причин.

Пятна на огурцах, похожие на ржавчину, могут появиться по нескольким причинам

Огурцы появились на огородах из тропических лесов, где очень влажно и тепло. И перед тем, как начать выращивать данную культуру, необходимо обеспечить условия, которые будут хоть немного похожи на тропики. Если им начинает не нравится среда их обитания, то они начинают болеть.

К такому явлению, как ржавые пятна на листьях огурцов, могут привести некоторые заболевания:

кладоспориоз – на верхней части листка появляются пятна светло-бурого цвета, а на нижней – паутинообразный мицелий;

антракноз – рыжие пятна, причем очертания у них ровные;

аскохитоз – крупные пятна, и их цвет сначала зеленоватый;

угловая пятнистость отличается зелеными маслянистыми пятнами, и больше всего этому недугу подвержены тепличные растения;

при пероноспорозе появляются ржавые пятна,при этом они увеличиваются в размерах.

Если огурцам недостает полезных компонентов, то на них также могут появиться такие пятна.

Вредитель, который называется паутинный клещ, также может спровоцировать такую проблему у огурцов.

Как можно вылечить огурцы





С такими проявлениями на огурцах можно справиться некоторыми способами. Самое важное, что необходимо знать – лучше всего грибок будет размножаться в том случае, если окружающая среда достаточно влажная.

Действия, которые помогут избавиться от ржавых пятен на огурцах:

в течение 7 дней стоит не поливать огурцы;

если температура воздуха опускается ниже 15°С, то грядки стоит накрыть клеенкой;

стоит проредить грядки, чтобы улучшилась вентиляция;

для облегчения структуры почвы можно применить перекись водорода (взять 1 л воды и добавить в него 2 ст. л перекиси, и под один куст стоит вылить 0,5 л раствора).

Существуют также химические средства, которые могут помочь избавиться от такого недуга, который поражает огурцы, и тут можно выделить бордоскую смесь или хлорокись меди.

Существуют и народные методы для того, чтобы избавиться от ржавчины на огурцах:

если хочется предотвратить появление таких недугов у огурцов, то после того, как появился 4-й лист, необходимо побрызгать их раствором зеленки – для этого в ведро воды добавить 10-15 капель средства;

если появились первые признаки болезни, то стоит побрызгать растения слабым раствором гашеной извести или древесной золы;

можно для борьбы с недугом применять настойку из чистотела или чеснока, и для этого ведро наполовину наполняют зеленью и заливают водой на 24 часа, и в вечернее время стоит побрызгать растение.

Очень важно принимать меры своевременно, чтобы растение как можно быстрее восстановилось и могло дать прекрасный урожай.

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