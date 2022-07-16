Приметы и поверья на 16 июля: как в старину Маковый день проводили

Приметы и поверья на 16 июля связаны с Маковым днем. В эту дату Православная церковь чествует святых великомучеников Мокия и Марка. По традиции в этот день крестьяне собирали первый урожай мака.

Мужчины обычно проводили его на сенокосе, а женщины собирали коробочки этого растения. Дети также помогали своим матерям собирать мак. Чтобы ничто не могло нарушить планы крестьян, они молились Богу и пили святую воду.

Старинные поверья и обычаи на Маков день 16 июля

В старину люди верили, что небесные покровители укрывают для них землю ковром из маковых цветов. Поэтому к ним обращались с благодарностью за этот благодатный дар. У наших предков мак символизировал любовь, поэтому с ним проводили множество разных ритуалов.

В те далекие времена маку находили множество способов применения: его использовали в медицине, кулинарии и колдовстве. Из мака делали опиум, а он считался сильным обезболивающим. В те времена мак наделяли магическими свойствами, как многие другие цветы и травы.





В этот день мак наделяли особыми свойствами, считалось, что он может уберечь от нечистой силы. Поэтому его клали у порога перед дверью, а также под окнами. Помимо этого люди окропляли дом святой водой.

Из семян мака, собранных в этот день, делали обереги, их брали с собой, когда человек шел на охоту, чтобы он не погиб от дикого зверя и чтобы все закончилось благополучно.

Также такой оберег давали молодоженам, чтобы их счастья никто не сглазил. Считалось, что семена мака не только защищают то сглаза и порчи, а также от ведьм и колдовства.

Традиции и суеверия, связанные с 16 июля

Традиционным блюдом этого дня считались пироги с маком, их ели, потому что верили, якобы это кушанье придает людям силы и делает здоровье крепким. Над пирогами также читали заговоры.





В этот день крестьяне собирали сено в стога и молили святых о том, чтобы погода не испортилась, а иначе они не успеют собрать всю скошенную траву. Также следили за небом, если оно ночью звездное, значит на следующий день ясная погода будет.

Дети работали вместе со взрослыми, они также шли на луга и помогали собирать сено, а их матери молили святых дать им крепкое здоровье. Домохозяйки собирали мелиссу и мяту и смешивали их, а затем заваривали эти травы и делали из них чай. Считалось, что, если кто-то выпьет такой чай, то он от бессонницы избавится и по ночам кошмары видеть не будет. Его давали и взрослым, и детям, чтобы они хорошо спали.

Молодые девушки этого дня делали любовный приворот, они собирали цветы мака в букет и перевязывали его красной лентой, а затем подкладывали на крыльцо избы парня, который понравился. Так как поверье гласит, что если молодой парубок этот букет увидит, то в нем пробудятся чувства к той девушке, которая его собирала.

Старинный обряд, чтобы в амбарах было много зерна

16 июля был очень популярным обряд, который помогал так, чтобы в амбарах зерна была вдоволь. Для этой цели варилась пшеничная каша на молоке, ее сдабривали курагой, изюмом, орехами и конечно же маком. Эту кашу несли в церковь, там святили, а затем кормили ею бедняков и сирот, таким образом пытались задобрить небесных покровителей, которых почитали сего дня. И считалось чем больше голодных людей будет накормлено, тем больше зерна уродится в этом году.

Над кашей также читали слова заговора:

«Яство сие дар божий, я его с нуждающимися разделю, голодные рты накормлю. Святых о милости молю, чтобы были наши амбары полны зерна, дабы не пустовала моя мошна, будим мы круглый год сыты, будет вдоволь жита. Аминь».

Обычно бедняки с благодарностью принимали сей дар и желали хозяйке дома долгих и счастливых лет.

Народные приметы на Маков день 16 июля





В народе существует немало примет, связанных с Маковым днем, расскажем о самых известных из них.

Если кто заприметит, что паук паутину плетет, то это значит, что впереди ожидает теплая и солнечная неделя. Когда много мошкары и комаров, значит погода переменится. Если лето до этого дня было теплым, то это сулит щедрый урожай щавеля. Когда этого дня много ос, значит жара еще на несколько недель задержится. Если пес лает и ведет себя беспокойно, то это обещает погоду ненастную. В этот день нельзя было начинать что-то новое, а иначе не заладится. Если птицы низко кружатся, это к дождю или гроза намечается.

Те, кто появился на свет 16 июля это хозяйственные и работящие люди, обычно из них получаются талантливые предприниматели.