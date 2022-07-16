Проверенные способы уничтожения тли на огороде и в саду народными методами

Мелкая тля всегда была головной болью многих дачников и огородников, которые каждый год ищут действенные способы, чтобы уничтожить вредителя. Известно, что аромат некоторых цветов для тли будет губительным. Они будут терять ориентацию в пространстве, падать и умирать.

Как избавиться от тли с помощью народных средств

Травы и растения, запах которых неприятен для тли, станут отличными помощниками в борьбе с паразитами. Можно сделать отвар из сосновых иголок, луковой шелухи или ревеня. Отличным эффектом может похвастаться настой из томатной или картофельной ботвы, которую предварительно нужно залить холодной водой и дать настояться три часа. Готовый продукт с помощью пульверизатора наносят на зараженные растения.

Любимый напитом многих – кока-кола – также может побороть тлю. На два литра напитка потребуется пять литров воды. Обрызгивать растения нужно два раза в день на протяжении трех недель. Процедура эта действенная.





Можно попробовать смесь соды и мыла. Потребуется 300 грамм мыла, натертого на терке, развести в воде и добавить немного соды. Полученное средство наносят с помощью губки на растения. В это же время места, где собирается тля, нужно побрызгать раствором соды: на литр воды берется ложка соды.

Жидкость, которую выделяет тля, привлекает других насекомых. Например, божьи коровки и красные муравьи могут питаться тлей, но при этом они не опасны для остальных растений. Божьих коровок можно принести с мест, где они обитают. А вот с муравейником придется повозиться.

Можно ли избавиться от тли на огороде

Яйца тли можно уничтожить с помощью табачной пыли. Ее нужно внести в почву осенью, после того, как будет собран урожай и с огорода уберут все остатки растений.

Стоит отметить, что большое количество тли будет опасно не только для растений, но и для остальных вредителей.





Участок, на котором обитает тля, нужно сделать привлекательным для птиц. Стоит всего лишь повесить несколько кормушек. Воробьи, синицы и малиновки будут чувствовать себя на вашем огороде в безопасности, поэтому без проблем будут уничтожать мелких паразитов.

Для хрупкой тли губительным будет аромат едкого дыма. Во время окуривания паразиты падают замертво. Процедуру лучше всего проводить в конце лета или в начале осени. Делать такую манипуляцию придется каждый день, пока все паразиты не погибнут.

Для тли губительным считается аромат некоторых цветов. Она теряет ориентацию в пространстве, не понимая, где находится, падает и умирает. Тля не переносит запах базилика, розмарина и ревеня. Поэтому среди пораженных культур можно высадить несколько кустов цветов – и тля уйдет, и красиво будет.

Какой вред наносит тля растениям

Насекомое не приносит абсолютно никакого вреда плодам, но активно поедает всю зеленую массу, причем без разбора. Тля высасывает сок из почек, бутонов и листьев. В результате листочки на растениях просто скручиваются, меняют форму и совсем отпадают. Это ведет к тому, что резко падает урожайность.





Пораженные растения становятся очень слабыми, а в холодное время могут вовсе погибнуть. Они также становятся слишком уязвимыми для остальных заболеваний. Поэтому грибковые инфекции с появлением тли уже не за горами.

Тля забирает много сока из растений, а излишки выдает в виде сахарных выделений. В итоге все растение становится липким, и похоже, как будто на нем есть сладкая росса. На этой липкой субстанции появляется грибок, в результате чего растение просто погибает.

Тле неважно, где именно жить, ведь она не имеет любимых растений. Часто вредителя можно повстречать на плодовых деревьях, ягодных и декоративных кустах, цветах. Больше всего тли обитает на розах, бобовых культурах и огурцах.