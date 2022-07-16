Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон напугала сходством с покойным братом
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Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон напугала сходством с покойным братом

Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон напугала сходством с покойным братом

Майкл Джексон, придя к славе, изменился до неузнаваемости. При этом мировая звезда отрицал пластику, но, конечно же, мало кто верил в его слова. Теперь, похоже, к улучшению себя пристрастилась и сестра покойного певца, чем изрядно пугает публику.


Джанет Джексон очень тоскует по знаменитому брату, который скончался в 2009 году. 56-летняя артистка вспоминала их детство. «Когда мне было 14 лет, я ходила за ним по магазинам, стирала его одежду, убирала в его комнате. Когда мама уезжала из города, говорила: «Я оставляю тебя за главного, позаботься о Майкле», — делилась она. Будущий кумир миллионов тоже заботился о ней, но иногда все же решался залезть в гардероб Джанет и стащить яркие блестящие вещи.

Спустя много лет их отношения расстроились, оба занимались развитием карьеры и практически не общались. С годами от прежнего Майкла не осталось практически ничего: он перекроил себе все лицо. Певицу также обвиняли в хирургическом вмешательстве и даже прозвали жертвой пластики.

К слову, сложно отрицать тот факт, что Джанет зря сделала операции... Недавний выход звезды на ежегодном балу Роз в Монако получил противоречивые отзывы. Американские СМИ расхвалили выбор наряда: черное платье с небольшим шлейфом, которое Джексон дополнила массивными украшениями. Однако российская общественность обратила внимание не на одеяние исполнительницы. Так, нос звезды стал сильно меньше, косметика сильно выбелила лицо, а черный парик добавил эффект того, что перед нами на фото не она, а ее умерший брат.

Джанет признавалась, ей потребовалось много времени, чтобы полюбить себя. Еще с детства она страдала из-за каждого набранного килограмма, за что ее стыдил звездный родственник, называя свиньей.

Но сейчас артистка сконцентрирована совсем не на этом. Селебрити воспитывает пятилетнего сына Эйсу, которого родила в браке с Виссамом Аль-Маной. Ее терзают мысли о том, что она посвящала мало времени наследнику и из-за этого отодвинула карьеру на второй план.

«В какой-то момент будет музыка. Когда именно? Я пока не могу сказать, но так оно и будет. Я слишком люблю музыку, чтобы бросить ее. Это все, что я знаю. Я так много чего хочу сделать, но моя работа номер один — быть мамой», — откровенничала она.

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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