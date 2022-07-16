Ранее объявленного в розыск иркутского пенсионера нашли в медучреждении
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Ранее объявленного в розыск иркутского пенсионера нашли в медучреждении

88-летний иркутянин Михаил Шитин, объявленный в розыск с 14 июля, обнаружен живым в одном из медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

C заявлением о пропаже пенсионера в полицию обратились его родственники. Они сообщили, что последний раз Михаила видели 12 июля на улице Партизанской. Особое беспокойство родственников вызывало, что мужчина может передвигаться только с помощью костыля.

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По материалам: irk

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