Разработчики Ethereum согласовали график перехода на PoS. Криптовалюта выросла на 12%

Ведущие разработчики Ethereum в ходе очередного звонка предварительно утвердили миграцию блокчейна на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) на 19 сентября 2022 года.

This merge timeline isn't final, but it's extremely exciting to see it coming together. Please regard this as a planning timeline and look out for official announcements!https://t.co/ttutBceZ21 pic.twitter.com/MY8VFOv0SI