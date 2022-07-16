Разработчики Ethereum согласовали график перехода на PoS. Криптовалюта выросла на 12%
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Разработчики Ethereum согласовали график перехода на PoS. Криптовалюта выросла на 12%

Разработчики Ethereum согласовали график перехода на PoS. Криптовалюта выросла на 12%


Ведущие разработчики Ethereum в ходе очередного звонка предварительно утвердили миграцию блокчейна на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) на 19 сентября 2022 года.



Окончательная дата во многом будет зависеть от перевода на PoS тестнета Goerli, запланированного на 11 августа.


За две недели до процесса "слияния" в основной сети (The Merge) активируют апгрейд Bellatrix.


Видеоконференция команды Ethereum прошла после реализации в мейннете девятого теневого хардфорка. Тестирование полностью посвящено блокированию функции MEV, которая позволяет PoW-майнерам получать дополнительный доход за счет изменения порядка транзакций.


Разработчики отметили, что форк состоялся раньше намеченного времени из-за неверного определения TTD — кумулятивной сложности сети. В процессе обновления также зафиксирована рассинхронизация некоторых клиентов. Предполагается, что эти проблемы с ПО устранят в течение следующего месяца.


В мае представители команды прогнозировали проведение The Merge в августе. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин также назвал этот месяц наиболее вероятным временем для перехода. Однако он допустил перенос события на сентябрь-октябрь в случае возникновения «потенциальных рисков».


Тогда разработчики отметили, что считают наиболее приемлемым переход основной сети на алгоритм PoS до активации "бомбы сложности". Это механизм, который экспоненциально увеличивает сложность майнинга на PoW-консенсусе. 30 июня в результате хардфорка Gray Glacier реализацию кода отложили на 700 000 блоков или приблизительно на начало октября.


На фоне теневого хардфорка и согласования новых сроков для The Merge цена Ethereum за сутки выросла на 12,1% (CoinGecko). На момент написания актив торгуется выше уровня $1200. Биткоин за этот период подорожал только на 5,6%.


Данные: CoinGecko.

Напомним, в начале июня разработчики успешно перевели на PoS тестнет Ropsten. Несмотря на это, ее закроют, как и тестовые сети Kiln и Rinkeby, после миграции мейннета на новый алгоритм.

# Экономика ethereum, eth, ethereum 2, новости
По материалам: ForkLog

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