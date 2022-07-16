Разработчики Ethereum согласовали график перехода на PoS. Криптовалюта выросла на 12%

Ведущие разработчики Ethereum в ходе очередного звонка предварительно утвердили миграцию блокчейна на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) на 19 сентября 2022 года.

This merge timeline isn't final, but it's extremely exciting to see it coming together. Please regard this as a planning timeline and look out for official announcements!https://t.co/ttutBceZ21 pic.twitter.com/MY8VFOv0SI — superphiz.eth 🦇🔊🐼 (@superphiz) July 14, 2022

Окончательная дата во многом будет зависеть от перевода на PoS тестнета Goerli, запланированного на 11 августа.

За две недели до процесса "слияния" в основной сети (The Merge) активируют апгрейд Bellatrix.

Видеоконференция команды Ethereum прошла после реализации в мейннете девятого теневого хардфорка. Тестирование полностью посвящено блокированию функции MEV, которая позволяет PoW-майнерам получать дополнительный доход за счет изменения порядка транзакций.

Разработчики отметили, что форк состоялся раньше намеченного времени из-за неверного определения TTD — кумулятивной сложности сети. В процессе обновления также зафиксирована рассинхронизация некоторых клиентов. Предполагается, что эти проблемы с ПО устранят в течение следующего месяца.

В мае представители команды прогнозировали проведение The Merge в августе. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин также назвал этот месяц наиболее вероятным временем для перехода. Однако он допустил перенос события на сентябрь-октябрь в случае возникновения «потенциальных рисков».

Тогда разработчики отметили, что считают наиболее приемлемым переход основной сети на алгоритм PoS до активации "бомбы сложности". Это механизм, который экспоненциально увеличивает сложность майнинга на PoW-консенсусе. 30 июня в результате хардфорка Gray Glacier реализацию кода отложили на 700 000 блоков или приблизительно на начало октября.

На фоне теневого хардфорка и согласования новых сроков для The Merge цена Ethereum за сутки выросла на 12,1% (CoinGecko). На момент написания актив торгуется выше уровня $1200. Биткоин за этот период подорожал только на 5,6%.

Данные: CoinGecko.

Напомним, в начале июня разработчики успешно перевели на PoS тестнет Ropsten. Несмотря на это, ее закроют, как и тестовые сети Kiln и Rinkeby, после миграции мейннета на новый алгоритм.