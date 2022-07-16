Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
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Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном

Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Ведущая Регина Тодоренко родила второго сына и впервые показала лицо малыша. Регина Тодоренко наконец-то объявила о рождении еще одного ребенка. Хотя многие предсказывали, что у ведущей родится девочка, в звездной семье появился второй мальчик. Кстати, всю беременность Регина могла только догадываться, кто у неё родится. Она просила врачей не говорить ей пол будущего ребенка, чтобы сохранить интригу до самых родов. Незадолго до дня «икс» Тодоренко призналась, что вынашивает богатыря. На прошлой неделе УЗИ показало, что ребенок весит пять килограммов. Регина мужественно выносила такого крупного ребенка и сегодня наконец-то встретилась с ним. Судя по всему, новорожденному дали имя Мир. Во всяком случае в своем комментарии о рождении второго ребенка Регина именно так обращается к сыну. «Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь», — написала Регина после родов.
Вместе с этим она опубликовала фото, на котором позирует с мужем Владом Топаловым и новорожденным сыном. Удивительно, но Тодоренко решила нарушить звездные традиции и сразу показала лицо сына, не прикрыв его эмоджи или пеленкой. Напомним, что Регина с мужем впервые стали родителями в 2018 году. Тогда у пары родился сын Михаил. «Быть единственной женщиной в семье — это большая привилегия, особенно в семье с тремя Топаловыми», — говорит счастливая ведущая.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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