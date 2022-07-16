Релиз Thymesia снова перенесли, теперь релиз на Xbox назначен на 19 августа
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Релиз Thymesia снова перенесли, теперь релиз на Xbox назначен на 19 августа

Релиз Thymesia снова перенесли, теперь релиз на Xbox назначен на 19 августа


Разработчики игры Thymesia в очередной раз перенесли дату релиза проекта. Изначально ожидалось, что игра выйдет в конце 2021 года только на PC, но потом разработчики расширили список платформ до консолей Xbox Series X | S и Playstation 5, одновременно с переносом игры на 2022 год. Последняя названная разработчиками дата релиза Thymesia — 9 августа 2022. Однако, сегодня стало известно, что проект снова решили отложить.

Создатели Thymesia сообщили через социальные сети, что учли отзывы игроков на последнюю демонстрационную версию. Теперь им требуется некоторое дополнительное время, чтобы исправить обнаруженные пользователями проблемы. Новая дата релиза Thymesia — 18 августа 2022 года, задержка составит всего чуть больше недели.


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Thymesia — это ролевая игра в стиле Dark Souls, где основной сюжет будет завязан вокруг некой чумы, превращающей людей в монстров. В игре обещают разветвленный сюжет с несколькими концовками.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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