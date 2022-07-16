Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет тюрьмы
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Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет тюрьмы

Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет тюрьмы

50-летний Рики Мартин попал в громкий скандал. Знаменитый певец рискует провести за решеткой остаток жизни - бывший любовник артиста обвинил его в домашнем насилии, при этом молодой человек оказался родственником музыканта.

Как выяснилось, у пуэрто-риканского исполнителя были романтические отношения с его племянником - это выяснилось в ходе расследования громкого иска против звезды о домашнем насилии. 


Теперь Рики Мартину может грозить 50-летний тюремный срок - по законам Пуэрто-Рико, именно такое наказание положено за инцест.

Истцом является 21-летний Деннис Ядиэль Санчес, приходящийся родственником артисту. Обвинения против певца в домашнем насилии были выдвинуты совсем недавно - 2 июля.

"По словам потерпевшего, Рики Мартин проявлял физическую и психологическую агрессию в ходе отношений, которые продолжались в течение семи месяцев. С учетом того, что заявителем является его собственный племянник, артисту грозит совершенно другое наказание. Рики Мартин может быть приговорен к 50 годам тюрьмы", - отмечает испанское агентство Marca.

Как сообщается, Рики Мартину якобы не понравилось, что Деннис Ядиэль Санчес решил разорвать отношения - певец стал преследовать родственника и бесконечно названивать ему.

Адвокаты Рики Мартина утверждают, что у Денниса Ядиэля Санчеса есть психическое расстройство, а его слова не соответствуют действительности.

К несчастью, человек, выдвинувший обвинения, страдает от серьезных проблем, связанных с душевным здоровьем. Разумеется, у Рики Мартина никогда не было и не могло быть никаких сексуальных или романтических отношений с племянником. Эта идея не просто не соответствует действительности - она отвратительна. Мы все надеемся, что этот человек получит [медицинскую] помощь, в которой остро нуждается. Но прежде всего, мы ждем, что это ужасное дело развалится, а произойдет это, как только судья присмотрится к фактам.

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"Он сел мне на колени и попытался поцеловать меня и все такое. Я такой: "Чувак, ты упоролся!" - рассказал Браун.


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Ninja пытался трахнуть меня. Мне было страшно... И он всегда использует Йоланди. Я думаю, вот так он и трахает мужиков. К черту! Меня могут отменить за это, но меня сексуально домогался Ninja. Он знает, что я не вру!
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По материалам: uposters.ru

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