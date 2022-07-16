Рики Мартину приписали роман с собственным племянником и обвинили в домашнем насилии. Певец все отрицает
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Рики Мартину приписали роман с собственным племянником и обвинили в домашнем насилии. Певец все отрицает

Рики Мартину приписали роман с собственным племянником и обвинили в домашнем насилии. Певец все отрицает

Рики Мартин опять в центре скандальных новостей. В начале июля пресса сообщала, что некий мужчина обвинил певца в домашнем насилии, и полиция пытается вручить Мартину ордер о запрете на приближение к предполагаемой жертве. Теперь появляются еще более шокирующие подробности: если верить испанскому изданию Marca, тем самым мужчиной, пострадавшим от действий Рики, оказался его собственный племянник.

Издание со ссылкой на брата 50-летнего исполнителя пишет, что 21-летний Деннис Санчез обратился в суд, заявив, что у него и его знаменитого дяди был роман. Отношения якобы закончились по инициативе Денниса в начале 2022 года, но Мартин "не принял расставание" и начал преследовать молодого человека. Как уточняет Marca, если вина певца будет доказана, ему может грозить до 50 лет тюрьмы за инцест.

21 июля Санчез будет давать показания в суде. Юристы Мартина выступили с заявлением, они отрицают все обвинения, ссылаясь на душевное нездоровье племянника певца:

К сожалению, человек, выдвинувший эти обвинения, страдает серьезными ментальными проблемами. Конечно же, Рики Мартин никогда не имел и не стал бы иметь никакого рода сексуальных или романтических отношений со своим племянником.

Саму мысль о том, что такое возможно, адвокат знаменитости назвал "не только лживой, но и отвратительной":

Мы все надеемся, что этому человеку окажут помощь, в которой он срочно нуждается. Но больше всего мы ждем, когда эти ужасные обвинения опровергнут, как только судья ознакомится с фактами.

Рики Мартин с 2017 года состоит в браке с художником Джваном Йосефом, вместе они растят троих сыновей и дочку.

В начале июля стало известно, что бывший менеджер Мартина Ребекка Друкер подала на звезду в суд за то, что он не заплатил ей за работу. Женщина упоминала о том, как в сентябре 2020-го уберегла певца от краха карьеры — по ее словам, тогда кто-то угрожал публично выдвинуть обвинения против певца, и, если бы это произошло, "последствия были бы катастрофическими".


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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