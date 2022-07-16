Руководство Россельхозбанка и губернатор Иркутской области обсудили планы взаимодействия
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Руководство Россельхозбанка и губернатор Иркутской области обсудили планы взаимодействия

Руководство Россельхозбанка и губернатор Иркутской области обсудили планы взаимодействия

Реализацию инвестиционных соглашений в области сельского хозяйства обсудили заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов, директор Иркутского регионального филиала банка Наталья Баркова и глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Мероприятие прошло в формате ВКС. В нем также приняли участие министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков и министр экономического развития и промышленности Наталья Гершун. Губернатор отметил, что с банком налажено взаимодействие по реализации инвестиционных проектов, кредитованию сельскохозяйственных производителей региона на льготных условиях.

Денис Константинов, в свою очередь отметил, что сотрудничество можно развивать также в сфере агротуризма. Кроме того, банк возобновил выдачу сельской ипотеки. Стороны решили разработать дорожную карту к действующему соглашению о сотрудничестве, в которое необходимо включить новые наиболее актуальные для области инвестиционные проекты в сфере АПК. В программу проекта вошли меры, направленные на развитие федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и дальнейшее сотрудничество в образовательном проекте «Школа фермера».

Образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», запущенный при поддержке регионального правительства области и министерства сельского хозяйства совместно с Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского, завершился в конце 2021 года. Трое победителей получили гранты на развитие своего агробизнеса.

Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить предложения, которые войдут в дорожную карту реализации мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве.

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По материалам: irk

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