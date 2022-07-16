Салибекова хочет, чтобы экс-супруг от неё отстал

Вадим Карасев

Тигран Салибеков не имеет возможности нормально контактировать со своими детьми и даже после немногочисленных разговоров с Багратом он буквально рыдает. Сейчас Салибеков намеревается жёстко отомстить Юлии с помощью многочисленных судов. Мужчина недоволен тем, что бывшая супруга настраивает детей против него.В итоге Салибекова начала просить Тиграна оставить её в покое. По её словам, дети сами не хотят с ним общаться, так как он подал апелляцию и намеревается вернуть одну из квартир. По словам самого Тиграна, это лишь начало.Теперь Юле регулярно звонят с Дом-2. То Белой становится интересно, как наверняка понравиться родителям Тиграна. То Алексей Безус пытается донести до неё, что Салибеков буквально плачет и очень сильно скучает по своим детям. Он даже планировал приехать в Архипку, где Юля отдыхает с детьми. Однако когда женщина пыталась выбить алименты, то она сама по два раза в неделю приходила на проект и даже надоедала ведущим проекта с просьбой отдавать ей премии бывшего мужа в дополнение к алиментам.