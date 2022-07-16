Самойлова поехала с детьми в Санкт-Петербург

Блогер Оксана Самойлова, супруга Джигана и мать четверых детей, давно уже прекрасно зарабатывает и не отказывает ни себе, ни своим близким людям в желаниях. Недавно дети, которые ни разу в жизни не передвигались на поезде, захотели поехать на этом виде транспорта. И мама с радостью согласилась, вот только путешествовать в компании других людей Оксана не захотела.

Семья в полном составе, с бабушками и нянями, но без Джигана, решила поехать в Санкт-Петербург. Ради этого путешествия многодетная мама выкупила весь вагон люкс-поезда №53/54 «Гранд Экспресс». К слову, билет на одного человека стоит в таком номере-купе 30 тысяч рублей. Телеграмм-канал «НеМалахов» уверяет, что всего в вагоне 9 мест, итого поездка в одну сторону обошлась Самойловой в 270 тысяч рублей.

На видео Оксана показывает, как в вагон заходят ошарашенные дети. Они с радостью проходят по вагону и с удивлением заглядывают в каждое купе.

«Мама, можно я здесь с бабушкой?», - спрашивает старшая дочка Ариела. «Выбирай любой номер», - отвечает ей мама.

Дети, ни разу не видевшие поездов, очень оживлены и заинтересованы.





Оксана выбрала купе для себя и младшей дочери Майи. Очевидно, что единственный сын Давид и Лея проживали в купе вместе с нянями. Каждый ребенок был под присмотром взрослого человека.

Самойлова провела небольшой рум-тур по номеру. В каждом купе – стол, удобные кровати, и собственная туалетная комната с душем и унитазом.

После проведенной в поезде ночи Оксана рассказала о своих впечатлениях. Женщина отметила, что ей было очень неудобно и некомфортно, так как она постоянно скатывалась с кровати и падала на пол от движения жд транспорта.





Пользователи Телеграмм-каналов активно оставляют комментарии к данной новости, не уставая удивляться, насколько нелепо можно тратить деньги:

«Лохов разводит в интернете на деньги, потом похохатывает над ними», «Ей бы в плацкарт да в Дагестан! От жиру бесится уже!», «Нашла чем хвалиться. Вот прям не знает куда свои «честно» заработанные деньги деть», «Из грязи в князи:(», «Позорище. Как же стыдно за таких людей. Пока в России такое поведение будет считаться «крутым», ничего не изменится».

Напомним, что Оксана Самойлова и Денис (Джиган) поженились в 2010 году. С разницей в 3 года на свет появилось три дочери – Ариела, Лея и Майя. А в 2020 году у пары родился долгожданный сын Давид.