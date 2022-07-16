Сати Казанова покаялась перед участницами группы «Фабрика»

Певица Сати Казанова рассказала о ссорах в коллективе. Уже ни для кого не секрет, что Сати Казанова давала жару другим участницам «Фабрики». Ира Тонева и Саша Савельева еле выдерживали излишнюю амбициозность коллеги и часто ссорились. Саша, к слову, огорчается, когда Сати припоминает ей старые конфликты. Однако Савельева понимает, что тяжело достичь единого мнения особенно в женском коллективе. «У каждого человека есть какое-то свое видение ситуации. Ну и когда три девочки в группе, обязательно бывают терки», — объясняет ситуацию 38-летняя блондинка. Саша вспоминает недавнее интервью Сати, в котором услышала многое и о себе, в частности, о том, что однажды устроила грандиозную истерику и высказала Казановой все, что о ней думает. Тогда-то брюнетка и поняла, насколько несправедлива была к коллегам.«Я не знаю, зачем она в каждом интервью это говорит. Задевает меня это? Да. Потому, что она не говорит о других моментах. Только одно твердит: «Какая же я была плохая», — и все. Фокус внимания смещает на себя. У каждого свое видение ситуации. У Сати такое видение. У нас был отличный состав», — откровенничает Александра. Правда, конфликты из-за громких высказываний совсем не повод прекращать общение, убеждены бывшие «фабрикантки». Саша призналась, что видится с Казановой. «Сати была у меня в гостях недавно. Когда я уже ребенка родила. Мы с ней общались», — делится она в беседе с Яной Чуриковой в «Загугли звезду». Сати действительно публично покаялась перед согруппницами. 39-летняя артистка признала, что несправедливо поступала с Сашей и Ирой, за что и попросила прощения. «Если в группе и бывали конфликты, то, кстати, в большей степени из-за меня. Поэтому да, коллегам пришлось со мной непросто. И я прошу прощения у моих родных девочек, если они меня видят, слышат и, конечно же, я бесконечно благодарю их за то, какие они были со мной, и за то, что мы дали друг другу, получили друг от друга. Это было здорово», — извинилась Казанова.