США и страны Персидского залива сделали совместное заявление по Ирану
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США и страны Персидского залива сделали совместное заявление по Ирану

США и страны Персидского залива сделали совместное заявление по ИрануСША и страны Персидского залива договорились контролировать иранскую ядерную программу

Соединенные Штаты Америки и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения, пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление государств.

На саммите в Джидде лидеры государств сделали заявление и подтвердили свою приверженность тому, чтобы регион Персидского залива (прибрежными странами Персидского залива являются Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран — прим. «Ленты.ру») был свободен от всех видов оружия массового поражения.

Они пообещали прилагать усилия для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия. Кроме того, делегации договорились противостоять терроризму, говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию, США готовы применить силу и остановить Тегеран.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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