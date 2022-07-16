Станислав Садальский прокомментировал награждение Григория Лепса

Недавно певцу Григорию Лепсу присвоили почетное звание, что не смог проигнорировать Станислав Садальский. Буквально накануне своего дня рождения Григорий Лепс получил звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал 15 июля президент России Владимир Путин. В документе говорится, что такой высокой чести исполнитель «Рюмки водки» удостоен «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Мимо столь знаменательного события не смог пройти Стас Садальский, отреагировавший постом в своем микроблоге. На этот раз критикующий всё подряд актер оказался полностью солидарен с президентом РФ.«В отличие от других, купленных и бездарных народных, Лепс заслужил! Мои искренние поздравления уважаемому Грише! Он, по факту, и есть народный. Поздравляю!», — написал Садальский. Кого он имел в виду под «бездарными», купившими себе звания, уточнять не стал. В этом же документе говорится о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Эдиты Пьехи. Ранее Садальский прошелся катком критики по своей бывшей подруге и партнерше по сцене Татьяне Васильевой. Он заявил, что актриса не умеет импровизировать, а потому играть в паре с ней одно и то же скучно.