Столб электропередач упал на девятиклассницу в Тулуне
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Столб электропередач упал на девятиклассницу в Тулуне

Столб электропередач упал на девятиклассницу в Тулуне

Днем 14 июля в Тулуне на перекрестке улиц Шмелькова и Блюхера столб электропередач упал на 16-летнюю школьницу. Предварительно установлено, что водитель тягача, не заметив провисающие над дорогой провода, зацепил их краем перевозимого груза. Из-за этого столб, к которому крепилась линия интернет-кабеля, упал на школьницу — она стояла на обочине, ожидая проезда грузовика, и не заметила происходящего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате случившегося девушка получила травмы и госпитализирована. В ходе разбирательств выяснилось, что на момент случившегося высота проводов не соответствовала требованиям и была значительно ниже. Полицейские намерены установить их владельца и принять в отношении него меры реагирования в рамках действующего законодательства. Проводится расследование.

Тулунская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием ребенка. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере электроэнергетики, в том числе, надлежащего содержания электросетевого хозяйства. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.


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По материалам: irk

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