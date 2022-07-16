Суд обязал экс-помощника Джона Макафи выплатить $375 000 по делу об ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выиграла федеральный суд против Джимми Гэйла Уотсона-младшего, бывшего помощника предпринимателя Джона Макафи. Об этом сообщает The Block.

Гэйл Уотсон-младший выступал вторым по ответчиком по делу, которое началось в октябре 2020 года по инициативе SEC. Суд запретил ему продавать или рекламировать цифровые активы, а также обязал выплатить более $375 000.

Гэйл Уотсон-младший помог своему боссу в продвижении первичного размещения монет в Twitter и не сообщил, что ему заплатили за это.

SEC утверждала, что Макафи заработал более $23,1 млн на рекламе как минимум семи токенсейлов, в рамках которых продавались «цифровые ценные бумаги». По мнению истца, утверждения предпринимателя вводили инвесторов в заблуждение.

В отдельной жалобе Министерство юстиции США обвинило его в уклонении от уплаты налогов. Арестованный в Испании Макафи назвал претензии властей «раздутыми» и политически мотивированными.

Напомним, в июне 2021 года Верховный суд Испании разрешил экстрадицию Макафи в США. Через несколько часов его обнаружили мертвым в тюремной камере.

Вдова предпринимателя Дженис Макафи усомнилась в версии его самоубийства и рассказала, что решение суда не было для Джона неожиданным. По ее словам, он был готов к дальнейшей борьбе.