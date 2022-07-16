Супругу Михаила Полицеймако разыскивают за избиение

Как сообщает пресса, жена актера Михаила Полицеймако нанесла травмы журналистке Первого канала. Правоохранители не могут связаться с женой Михаила Полицеймако: женщина не отвечает на телефонные звонки и не появляется в собственной квартире. Не исключено, что супруга актера сбежала из страны. Дело в том, что Лариса Полицеймако избила журналистку Первого канала. Съемочная группа «первой кнопки» приехала к Михаилу домой, чтобы выяснить подробности его скандала с соседом (собака актера покусала рядом живущего пенсионера — прим. ред.), а хозяйка дома с порога накинулась на корреспондента Лилию Федорову. В итоге пострадавшая получила сотрясение и травму позвоночника.Теперь следствие ищет супругу Полицеймако, чтобы вызвать для дачи показаний, а затем, возможно, привлечь к ответственности. Только вот избранницы 46-летнего актера нигде нет. Предполагается, что женщина уехала в другую страну. Репортерам Первого удалось заснять агрессию Ларисы на телефон, так что у канала есть доказательства. А вот что скажет Лариса в свое оправдание — неизвестно. Ранее женщина отказывалась от комментариев, заявляя, что важные вопросы решает через юристов, сообщает Telegram-канала Mash. «Вы знаете, я не хочу ничего комментировать. Давайте через адвокатов, через суд. Я очень устала. Я лишь хочу, чтобы все это успокоилось, чтобы все прошло», — говорила она.