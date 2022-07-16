Тимати хочет выкупить Старбакс: подробности сделки

Российское подразделение издания Forbes опубликовало информацию, что рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика», принадлежащая сенатору Канокову, собираются приобрести сеть кофеен Старбакс, находящуюся в России. Об этом изданию Forbes сообщил сам ресторатор Антон Пинский.





Бренд Старбакс появился на российском рынке в 2017 году. В марте 2022 года руководство компании заявило о прекращении работы в России. В том же месяце начались переговоры будущих возможных совладельцев о приобретении бизнеса. По словам Антона Пинского, сейчас сделка находится в стадии закрытия.

Уточняется, что Тимати и его партнеры по будущему бизнесу не смогут воспользоваться американскими технологиями, которые использует бренд. А значит, им придется создавать собственный проект, который должен быть как минимум аналогичным по качеству. Напомним, что Тимур Юнусов (Тимати) уже имеет опыт в ресторанном бизнесе – он является владельцем бургерных Black Star Burger.



