Тимати хочет выкупить Старбакс: подробности сделки
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Тимати хочет выкупить Старбакс: подробности сделки

Тимати хочет выкупить Старбакс: подробности сделки

Российское подразделение издания Forbes опубликовало информацию, что рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика», принадлежащая сенатору Канокову, собираются приобрести сеть кофеен Старбакс, находящуюся в России. Об этом изданию Forbes сообщил сам ресторатор Антон Пинский.


Бренд Старбакс появился на российском рынке в 2017 году. В марте 2022 года руководство компании заявило о прекращении работы в России. В том же месяце начались переговоры будущих возможных совладельцев о приобретении бизнеса. По словам Антона Пинского, сейчас сделка находится в стадии закрытия.


Уточняется, что Тимати и его партнеры по будущему бизнесу не смогут воспользоваться американскими технологиями, которые использует бренд. А значит, им придется создавать собственный проект, который должен быть как минимум аналогичным по качеству. Напомним, что Тимур Юнусов (Тимати) уже имеет опыт в ресторанном бизнесе – он является владельцем бургерных Black Star Burger.


# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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