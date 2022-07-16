Топилин: Иностранный бизнес предпочитает уйти в тень в России
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Топилин: Иностранный бизнес предпочитает уйти в тень в России

Топилин: Иностранный бизнес предпочитает уйти в тень в России

Чтобы не афишировать своей деятельности в России, иностранный бизнес предпочитает уйти в тень. На это в беседе с РИА «Новости» указал глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

По его словам, зарубежные компании не хотели бы покидать российский рынок. «Все они до единого хотят продолжать работать в России, не желают уходить с нашего рынка, стремятся сделать все возможное, чтобы не потерять свои огромные деньги, что всегда зарабатывали в нашей стране»,- сказал Топилин.

По словам парламентария, доходность западных компаний в России была невероятно высокой. Зарубежный бизнес готов «даже спрятаться тень», лишь бы его деятельность в стране не бросалась в глаза, подчеркнул глава думского комитета.

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По материалам: pnp.ru

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