Топилин: Иностранный бизнес предпочитает уйти в тень в России

Чтобы не афишировать своей деятельности в России, иностранный бизнес предпочитает уйти в тень. На это в беседе с РИА «Новости» указал глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

По его словам, зарубежные компании не хотели бы покидать российский рынок. «Все они до единого хотят продолжать работать в России, не желают уходить с нашего рынка, стремятся сделать все возможное, чтобы не потерять свои огромные деньги, что всегда зарабатывали в нашей стране»,- сказал Топилин.

По словам парламентария, доходность западных компаний в России была невероятно высокой. Зарубежный бизнес готов «даже спрятаться тень», лишь бы его деятельность в стране не бросалась в глаза, подчеркнул глава думского комитета.