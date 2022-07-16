У Ивана Жидкова новая девушка
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У Ивана Жидкова новая девушка

У Ивана Жидкова новая девушка

Иван Жидков славится не только своими ролями в сериалах, но и романами. Самые яркие из них — с актрисами Екатериной Семеновой и Татьяной Арнтгольц. С Таней актер несколько лет прожил в браке и стал отцом очаровательной дочери Маши. Сердце артиста и сегодня не пустует, на днях он показал новую любовь.


Иван Жидков активно ведет личный блог и даже делится в нем новостями из личной жизни. На днях он так впечатлился поездкой на юг России, что опубликовал любопытный кадр: сидит на кровати в номере гостиницы рядом с блондинкой. «Ростов, я люблю тебя. Гулял весь день, погода супер. Сегодня переехал в новый отель — в самом центре, очень хороший», — так он подписал снимок.

Подписчики 38-летнего актера тут же поняли, что он пытается заинтриговать их, и оставили соответствующие комментарии. «Конечно, суперотель, если рядом такая красота!»; «Ваня опять новую актрису в номер привел?! Скоро ждем пополнение?»; «Я тебя поздравляю, нашел себе будущую жену, молодец, зря время не терял», — пишут фолловеры.

Интересно, не насторожит ли новую девушку актера его скандальное расставание с бывшей избранницей, которая родила ему сына. Лилия Соловьева заявляла, что им не удалось достигнуть мира в отношениях, и Жидков даже насильно увозил наследника от нее.

Женщина поделилась подробностями произошедшего. «Попросила его повременить с приходами ко мне домой из-за ковида. Но он этого не понимал. Потом мы с мамой уехали за город. Он приехал к нам. Полчаса погулял и уехал. Потом мне звонят из опеки, якобы я не даю ему видеться с ребенком. Через неделю Иван опять приехал. Причем с другом и на джипе. Забрал ребенка, хотя я была против. Через два с половиной дня он сам вернул сына. Все было закрыто, торговые центры, детские площадки, поэтому он не смог с ним долго находиться», — рассказывала Лилия в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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