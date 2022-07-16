Украина пригрозила западным банкам исками из-за финансирования российской нефти

Вадим Карасев

FT: Украина пригрозила западным банкам судом из-за финансирования российской нефти

Правительство Украины потребовало от банков США и Европы разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью, пригрозив, что запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст в их отношении иски в Международный уголовный суд (МУС). Об этом пишет Financial Times.

По словам советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олега Устенко, подобные письма были направлены руководителям американского банка JPMorgan Chase Джеймсу Даймону и британской финансовой группы HSBC Ноэлю Куину, в американский банк Citigroup и во французскую финансовую группу Credit Agricole. В них Киев просит кредитные организации перестать финансировать компании, торгующие российской нефтью и перевозящие ее, а также продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях.

Устенко сообщил изданию, что Минюст Украины намерен подать иски против западных банков в МУС после завершения нынешнего конфликта, и что украинские спецслужбы уже собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности. Издание уточняет, что МУС не может расследовать или привлечь к суду правительства или корпорации, однако может делать это в отношении физлиц в этих структурах.

Устенко в письме JPMorgan Chase раскритиковал распространенный в начале июля доклад аналитиков этого одного из крупнейших банков США, в котором они предупредили, что цены на нефть могут достичь 380 долларов за баррель в случае, если Россия значительно сократит добычу нефти в ответ на санкции Запада. Советник Зеленского назвал эту аналитическую записку «нагнетающей страх и основанной на анализе плохого качества».

В ответ на запрос издания JPMorgan Chase указал на то, что играет активную роль в применении антироссийских санкций, Citigroup и Credit Agricole повторили свои прежние заявления о сворачивании деятельности в России, а HSBC отказался от комментариев.

Ранее глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил о разобщенности среди стран Европейского союза (ЕС) относительно пакета помощи Киеву. По его словам, часть стран ЕС не готовы поддержать Украину. В частности, выделение пакета помощи в размере девяти миллиардов евро тормозит Германия — она выступает против того, чтобы Европа финансировала его за счет общего европейского долга.