В Civilization 6 играть на Xbox Series X | S невозможно, 2K ищет исправление
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В Civilization 6 играть на Xbox Series X | S невозможно, 2K ищет исправление

В Civilization 6 играть на Xbox Series X | S невозможно, 2K ищет исправление


Игроки с приставками Xbox Series X | S уже несколько месяцев жалуются, что в Civilization 6 невозможно играть на консолях Xbox нового поколения. На форумах игроки пишут, что после 100+ ходов игра просто перестает работать на Xbox Series X | S. После каждого хода, или пары ходов, она вылетает, из-за чего невозможно добиться никакого прогресса.

В течение нескольких недель разработчики и издатель никак не комментировали проблему в Civilization 6 на приставках Xbox Series X | S. Теперь же они оставили свой официальный комментарий в Twitter, с аккаунта 2K, заявив, что работа над исправлением ведется: «Спасибо за обращение! Это то, что мы сейчас изучаем, благодарим за терпение».

В какие сроки разработчики намерены исправить ошибку — неизвестно. Отметим, что Civilization 6 работает на Xbox Series X | S по обратной совместимости.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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