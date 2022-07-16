В Германии предрекли крах европейского газового рынка
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В Германии предрекли крах европейского газового рынка

В Германии предрекли крах европейского газового рынкаВ Германии предрекли крах газового рынка Европы в случае отказа части стран ЕС делиться

Глава Института германской экономики Михаэль Хютер предрек крах европейского газового рынка в случае отказа части стран Европейского союза (ЕС) делиться газом с соседними государствами из-за возможной остановки его поставок из России. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

«ЕС должен обеспечить, чтобы даже при остановке поставок из России газ продолжал течь между государствами. Не должно быть такой ситуации, когда отдельные страны прекращают свои поставки в соседние государства. Это в интересах Европы и в интересах Германии, которая обменивается газом со всеми соседними странами», — сказал эксперт.

Хютер также призвал не допускать срыва европейских цепочек поставок. «Сразу после начала пандемии COVID-19 некоторые государства ЕС закрыли свои границы, что сильно повлияло на транспортировку товаров и поставки в ЕС. Подобное не должно повториться, если будет прекращена подача газа», — пояснил он.

По его словам, если страны Евросоюза будут «думать только о себе», то остановка газовой отрасли станет неизбежной. «Обвал европейского газового рынка грозит разрушительными последствиями для компаний и потребителей», — заключил он.

Ранее аналитик Кристоф Хэрварц рассказал, что у Евросоюза отсутствует общий план на случай дефицита газа, так как страны-участники не смогли его согласовать. По мнению Хэрварца, многие страны рискуют столкнуться с дефицитом топлива, если во время кризиса будут думать только о собственном энергоснабжении.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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